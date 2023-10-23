فيلم تايلور سويفت بالصدارة.. وليوناردو ديكابريو في المرتبة الثانية

حافظ فيلم "تايلور سويفت: ذي إيراس تور" Taylor Swift: The Eras Tour على صدارة شباك التذاكر في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، متقدّمًا على الفيلم الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق "تايلور سويفت: ذي إيراس تور" عائدات قدرها 31 مليون دولار في دور السينما في أمريكا وكندا، بعدما كان حظي بنجاح كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.

وبلغ إجمالي المبيعات المسبقة للتذاكر أكثر من مئة مليون دولار.

وعند طرح الفيلم في دور السينما، حضر عدد من محبي المغنية وهم يرتدون أحذية رعاة البقر، حتى أن الصالات الأمريكية شجّعت زبائنها على الرقص والغناء والتقاط صور سيلفي خلال عرض الفيلم.