فيلم تايلور سويفت بالصدارة.. وليوناردو ديكابريو في المرتبة الثانية
حافظ فيلم "تايلور سويفت: ذي إيراس تور" Taylor Swift: The Eras Tour على صدارة شباك التذاكر في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، متقدّمًا على الفيلم الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وحقق "تايلور سويفت: ذي إيراس تور" عائدات قدرها 31 مليون دولار في دور السينما في أمريكا وكندا، بعدما كان حظي بنجاح كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.
وبلغ إجمالي المبيعات المسبقة للتذاكر أكثر من مئة مليون دولار.
وعند طرح الفيلم في دور السينما، حضر عدد من محبي المغنية وهم يرتدون أحذية رعاة البقر، حتى أن الصالات الأمريكية شجّعت زبائنها على الرقص والغناء والتقاط صور سيلفي خلال عرض الفيلم.
وحلّ ثانيًا في الترتيب "كيلرز أوف ذي فلاور مون" Killers of the Flower Moon، أحدث أفلام المخرج مارتن سكورسيزي، مع تحقيقه 23 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.
ويتحدث الفيلم الذي يمتد على ثلاث ساعات و26 دقيقة ويجمع للمرة الأولى الممثلين ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، عن جرائم القتل التي كانت تطال إحدى مجموعات سكان أمريكا الأصليين، وهي قبيلة أوساج من هنود القارة الأمريكية، لاحتكار ثروتها النفطية، خلال مطلع القرن العشرين في أوكلاهوما.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم الرعب "ذي إكزورسيست: بيليفر" The Exorcist: Believer مع عائدات بلغت 5.6 مليون دولار. ويؤدي دوري البطولة في هذا العمل ليزلي أودوم جونيور وآن دود.
وحلّ رابعًا فيلم "باو باترول: ذي مايتي موفي" PAW Patrol: The Mighty Movie مع إيرادات بلغت 4,5 مليون دولار.
أما في المرتبة الخامسة فجاء "ذي نايت مير بيفور كريسمس" The Nightmare Before Christmas، وهو فيلم تحريك شهير من إخراج تيم بورتن ويعود إلى العام 1993. وتمّت إعادة عرضه، محققًا 4.1 مليون دولار.