إعلان مسلسل هاري وميغان على "نتفليكس" يثير الجدل
أثار مقطع إعلاني لمسلسل الأمير هاري وزوجته ميغان على شبكة نتفليكس، جدلاً بين مقربين من العائلة المالكة البريطانية، معتبرين أن دوق ساسكس لا يبدو أنه سيتوقف عن مهاجمة عائلته.
وأطلقت نتفليكس، يوم الخميس، على صفحتها في "تويتر"، المقطع ومدته دقيقة واحدة للمسلسل، حيث ظهرت مجموعة لقطات للزوجين عن مراحل مختلفة من حياتهما.
وتتضمن اللقطات تعليقًا صوتياً للأمير هاري: "كان عليّ أن أفعل كل ما بوسعي لحماية عائلتي، لا أحد يعرف ما يحدث خلف الأبواب".
وسُمع صوت ميغان في المقطع الإعلاني: "عندما تكون المخاطر عالية، أليس من المنطقي سماع قصتنا منا؟".
ومن بين الصور، تظهر ميغان في صورة بالأبيض والأسود وهي جالسة على أريكة وتبكي.
وتعرض صورة ثانية الأمير ويليام وزوجته كيت التي تظهر عابسة، وكأنهما يشعران بالضيق أثناء حضور حفل يوم الكومنولث البريطاني لعام 2019، بينما يجلس خلفهما هاري وميغان التي تبدو حزينة.
وقال مقرب من العائلة الملكية البريطانية في تعليقه على نشر هذه الصورة في المقطع الإعلاني: "يبدو كما لو أن شخصًا ما جاب الأرض بحثًا عن الصورة الوحيدة التي تظهر فيها أميرة ويلز غير مبالية، فقد سئمنا من التحليلات المستمدة من الصور".
ويأتي إطلاق المقطع بعد يوم من بدء أمير ويلز ويليام وزوجته، بزيارة رسمية للولايات المتحدة، هي الأولى لهما منذ عام 2014، حيث يستضيف الأمير مشروعه البيئي "إيرثشوت" في مدينة بوسطن، الذي يمنح 5 فائزين كل عام جوائز لمساهمتهم في التنمية البيئية.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن مصادر مطلعة، أكدت أن أمير وأميرة ويلز لم يشاهدا المقطع الإعلاني، وهما عازمان على مواصلة جولتهما في مدينة بوسطن، وعدم تشتيت انتباههما بأشياء أخرى هذا الأسبوع.
وأشار مصدر إلى أن زيارة الأمير ويليام وزوجته كيت إلى مدينة بوسطن هي من ضمن أداء وظائفهما الملكية في متابعة مشاريعهما البيئية.
وتابع المصدر أن "إطلاق المقطع الإعلاني للمسلسل بهذا التوقيت، يأتي لإثارة الأمير هاري وزوجته الاستعطاف وجذب الانتباه الذي يرغبان دائما في الحصول عليه، من خلال صفقة بقيمة عدة ملايين من الدولارات، والتي وقعا عليها مع نتفليكس، بعد أن تخليا عن وظائفهما الملكية".
وانتقد مصدر آخر المقطع الإعلاني للمسلسل، الذي يشير إلى الزوجين بأسمائهما الأولى فقط هاري وميغان، ما أثار التعليقات حول أوجه التشابه بينهما مع عائلة تلفزيون الواقع كارداشيان.
وقال المصدر "توثق نتفليكس في مسلسل وثائقي كل لحظة من الحياة الخاصة لعائلة كارداشيان سواء الجيدة أو السيئة، وهي ما تفعله الآن مع هاري وميغان المستعدين لفعل الشيء نفسه، على الرغم من الدعوات المتكررة التي وجهت لدوق ساسكس للحفاظ على الخصوصية".
وأعلنت "نيتفلكس"، أن المسلسل سيعرض في 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وصرحت القناة أن المسلسل يقدم قصة حب الأمير هاري وزوجته، كما يعرض الأسرار التي دفعتهما للتخلي عن وظائفهما الملكية، وذلك من خلال تعليقات الزوجين ومقربين منهما، بالإضافة إلى مجموعة من المؤرخين.