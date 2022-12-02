إعلان مسلسل هاري وميغان على "نتفليكس" يثير الجدل

أثار مقطع إعلاني لمسلسل الأمير هاري وزوجته ميغان على شبكة نتفليكس، جدلاً بين مقربين من العائلة المالكة البريطانية، معتبرين أن دوق ساسكس لا يبدو أنه سيتوقف عن مهاجمة عائلته.

وأطلقت نتفليكس، يوم الخميس، على صفحتها في "تويتر"، المقطع ومدته دقيقة واحدة للمسلسل، حيث ظهرت مجموعة لقطات للزوجين عن مراحل مختلفة من حياتهما.