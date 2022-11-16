الأمير هاري وميغان ماركل يدخلان عالم الميتافيرس
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قررا دخول عالم الميتافيرس واتفقا مع شركة تكنولوجيا في زيورخ لبناء عالمهما الافتراضي الخاص.
ووصفت الصحيفة البريطانية تلك الخطوة بأنها يمكن أن تكون أحد أجرأ تحركات هاري وميغان ماركل بعيدًا عن الحياة الملكية التقليدية حتى الآن، باعتبارهما على وشك الدخول في عالم الميتافيرس.
ويُعرف "الميتافيرس" بأنه مساحة افتراضية جماعية مشتركة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، وتضم صورًا رمزية لأشخاص حقيقيين.
وفي عالم "الميتافيرس"، يرتدي المستخدمون سماعات رأس لدخول واقع افتراضي يحاكي الحياة الواقعية، حيث يمكن تبادل السلع والخدمات والأراضي باستخدام عملات مثل البيتكوين.
وهناك قائمة تضم عددًا من المشاهير الذين تبنوا هذه التكنولوجيا الحديثة بالفعل، منهم: مغني الراب سنوب دوج، ومغني البوب جاستن بيبر، والثرية باريس هيلتون، ولاعب التنس ستان فافرينكا.
الأمير هاري وميغان
ويجري دوق ودوقة ساسكس محادثات مع شركة تكنولوجيا حائزة على جوائز لدخول الميتافيرس، ويمكن أن يظهرا بصورتهما الرمزية الرقمية لعقد اجتماعات عمل أو الظهور كضيف خاص.
ومن المفهوم أن شركة التكنولوجيا في زيورخ "Pax.world" هي الشريك المحتمل لخطة العمل الجديدة، مع الدوقة كقوة دافعة لها، وفقًا لصحيفة The Mirror.
وقال مصدر: "يعتقد كل من ميغان وهاري أنهما سيتمتعان بقدرة أكبر على نشر رسالتهما إذا كان لهما وجود في العالم الافتراضي وكذلك العالم المادي.
وأضاف: "لقد تحدثا إلى مجموعة متنوعة من الخبراء والرأي هو أن هذه هي المرحلة التالية لنقل علامتهما التجارية إلى العالم حقًا".
سنوب دوج
يعيد مغني الراب الأمريكي سنوب دوج إنشاء قصره الواقعي في "Diamond Bar"، كاليفورنيا داخل "The Sandbox"، وهو عالم افتراضي يستخدم العملة المشفرة "إثيريوم" لتمكين المعاملات.
وأجرى الموسيقي بالفعل عملية بيع للأراضي، مما منح المعجبين الفرصة للعيش بجانبه في ميتافيرس، المسمى "Snoopverse".
ووفقًا للتقارير، في نهاية العام الماضي، دفع أحد المعجبين مبلغًا ضخمًا قدره 450 ألف دولار للعيش كجارٍ افتراضي لسنوب دوج.
ويمكن للمعجبين شراء "Snoop Dogg Private Party Pass' الذي يتيح لهم حضور حفلات ميتافيرس الخاصة به، والوصول إلى NFTs الحصرية، والاستمتاع بـ" تجارب لا تقدّر بثمن "أخرى.
وأطلق مغني الراب أيضًا "The Doggies"، وهي مجموعة NFT تتكون من 10000 Snoop Doggs تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، ويمكن تشغيلها في The Sandbox.
باريس هيلتون
العام الماضي، قامت باريس هيلتون ببناء "عالم باريس هيلتون"، وهو عالم افتراضي داخل منصة الألعاب الاجتماعية عبر الإنترنت "روبلوكس".
وداخل "العالم الجديد السحري"، يمكن للزوار نقل أنفسهم إلى "جزيرة خيالية غامرة" مليئة بأحادي القرن، وأنهار قوس قزح المبهرة، والغابات المصنوعة من حلوى القطن.
ويمكنهم أيضًا استكشاف النسخ المقلدة الرقمية لممتلكاتها في بيفرلي هيلز و"قصر الكلاب" المصاحب لها لكلاب الحيوانات الأليفة، أو الذهاب للتسوق أو السفر على متن طائرتها الخاصة.
ومثل أماكن الاستراحة الافتراضية الأخرى، تجمع باريس وورلد مدفوعات صغيرة لشراء ملابس افتراضية أو حجز رحلة على متن دراجة مائية.
واستفادت "هيلتون" أيضًا من الجنون الأخير لعالم NFTs، حيث تعاونت مع المصمم Blake Kathryn لبيع 3 قطع فنية رقمية فريدة، بيعت إحداها بأكثر من 800.000 دولار أمريكي.
جاستن بيبر
قدم المغني الكندي الشاب جاستن بيبر موجة من المعجبين الشباب إلى التقنيات الجديدة، العام الماضي، عندما أقام أول حفل موسيقي له داخل الميتافيرس.
وأقام بيبر حفلة موسيقية مجانية لمدة 30 دقيقة على منصة الموسيقى الافتراضية Wave، حيث غنى أغاني من ألبومه الأخير "Justice".
وارتدى نجم البوب بذلة التقاط الحركة التي ترجمت حركته إلى صورة رمزية رقمية في بيئات CG المختلفة.
وتمكن المعجبون من مشاهدة الحفلة الموسيقية من خلال منصة Wave، بالإضافة إلى البث المباشر على حساب بيبر الرسمي على يوتيوب.
وعلى الرغم من أنها ليست تجربة ميتافيرس غامرة تمامًا، إلا أن حفل بيبر أعطى الناس لمحة عما يمكن أن يكون عليه حضور الأحداث الشعبية في المستقبل القريب.
ستان فافرينكا
يستضيف لاعب التنس السويسري وبطل جراند سلام 3 مرات ستان فافرينكا منافسة مستمرة داخل ميتافيرس.
وكجزء من "Ballman Project'، أطلق مجموعة من 6200 لاعب تنس NFT يمكن للمالكين استخدامها للمشاركة في بطولة التنس الافتراضية.
وتمنح كل كرة NFT للاعبين سمات فريدة، مثل: القوة، والسرعة، والقوة العقلية، التي يمكن أن تساعدهم في الفوز بجوائز مثل جوائز Ethereum المالية.
ويمكن للمشاركين تعزيز مهارات لاعبهم (معدات تنس أفضل، أحذية أفضل، تدريب، راحة أو حتى مدرب) للمساعدة في الفوز بجوائز مثل جوائز إثيريوم المالية.
وتقام المباريات داخل ملعب "بالمان ميتا"، وهو مكان افتراضي يمكنه تغيير سطح الملعب على الفور، من العشب إلى الطين والعودة مرة أخرى.
جيك بول
يمتلك الملاكم ورجل الأعمال الأمريكي واليوتيوبر "جيك بول" منزلًا في فضاء Bloktopia ذي التوجه المشفر.
وتخلى بول، المستثمر في Bloktopia، عن جزء من عقاره الافتراضي، العام الماضي، وهي جائزة يُزعم أنها تبلغ قيمتها 100 ألف دولار.
وقال بول: "عندما علمت لأول مرة عن Bloktopia، اعتقدت أنها كانت فرصة فريدة من نوعها لدرجة أنني اضطررت إلى المشاركة فيها".