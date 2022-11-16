الأمير هاري وميغان ماركل يدخلان عالم الميتافيرس

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قررا دخول عالم الميتافيرس واتفقا مع شركة تكنولوجيا في زيورخ لبناء عالمهما الافتراضي الخاص.

ووصفت الصحيفة البريطانية تلك الخطوة بأنها يمكن أن تكون أحد أجرأ تحركات هاري وميغان ماركل بعيدًا عن الحياة الملكية التقليدية حتى الآن، باعتبارهما على وشك الدخول في عالم الميتافيرس.

ويُعرف "الميتافيرس" بأنه مساحة افتراضية جماعية مشتركة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، وتضم صورًا رمزية لأشخاص حقيقيين.

وفي عالم "الميتافيرس"، يرتدي المستخدمون سماعات رأس لدخول واقع افتراضي يحاكي الحياة الواقعية، حيث يمكن تبادل السلع والخدمات والأراضي باستخدام عملات مثل البيتكوين.

وهناك قائمة تضم عددًا من المشاهير الذين تبنوا هذه التكنولوجيا الحديثة بالفعل، منهم: مغني الراب سنوب دوج، ومغني البوب جاستن بيبر، والثرية باريس هيلتون، ولاعب التنس ستان فافرينكا.