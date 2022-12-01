"نتفليكس" توفّر مسلسل هاري وميغن في هذا الوقت

توفّر "نتفليكس" اعتباراً من 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري مسلسلا وثائقيا عن الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل، على ما أعلن اليوم الخميس كاتب سيرتهما، فيما عرضت منصة البث التدفقي مقطعاً ترويجياً قصيراً عن العمل الذي تترقبه العائلة المالكة البريطانية بقلق.

وأوضح كاتب سيرة هاري وميغن أوميد سكوبي أن هذا المسلسل الذي يتوزع على ست حلقات "سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما والصعوبات التي واجهاها".

أما المقطع الترويجي الذي حمل عنوان "هاري وميغن" ، فتضمّن عرضاً لصور بالأبيض والأسود للزوجين مصحوبة بموسيقى درامية، ويظهر فيه هاري قائلاً: "لا أحد يرى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة.. كان علي أن أبذل قصارى جهدي لحماية عائلتي".