ممثلة مصرية تبدي رغبتها بالزواج من وائل الدحدوح (فيديو)
في تصريح مثير للجدل، أبدت ممثلة مصرية، رغبتها بالزواج من المراسل الغزّي وائل الدحدوح.
وأكدت ميسرة خلال ظهور تلفزيوني، أنها تتمنى الزواج من الصحفي الشهير، قائلة "أنا نفسي أتجوز وائل الدحدوح، راجل بمعنى الكلمة".
وأضافت: "قعدت أبص للراجل ده أهله بيموتوا منه، وبيستعوضهم لربنا وبيقول معلش كله فدى فلسطين، أنا لو لقيت واحد زي ده مش هدوّر عالفلوس، وصعب تلاقي واحد زيه".
ونال مقطع فيديو مقابلة ميسرة عبر تيك توك مئات آلاف المشاهدات، حيث أثنى معظم المعلقين على قوة تحمل الدحدوح، الذي خسر زوجته وأبناءه خلال الحرب على غزة، وواصل عمله كصحفي بالظهور على الشاشة بشكل يومي.
وكان وائل الدحدوح قد تعرض هو الآخر لإصابة صعبة في ذراعه، وتمكن مؤخرا من مغادرة قطاع غزة؛ للخضوع لعلاج في قطر.