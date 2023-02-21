شابة فرنسية تكشف تفاصيل "كابوس" عاشته مع سعد لمجرد

كشفت شابة فرنسية تتهم المغني المغربي سعد لمجرد باغتصابها، الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات في باريس، عن تفاصيل "الكابوس" الذي عاشته خلال ليلة الحادثة.

وكانت الشابة في سن العشرين حين التقت، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، النجم الغنائي المعروف في العالم العربي، داخل ملهى ليلي فخم في العاصمة الفرنسية.

وروت "لورا ب." التي ارتدت ملابس رمادية: "كنا نعتزم السفر إلى المغرب مع أصدقاء لي، وقد عرض عليّ بأن يعرّفني على الأماكن هناك، وأُعجبت بهذه المبادرة اللطيفة، وقلت له إنني سأعرّفه على أماكن في باريس".

وعندما أغلق الملهى الليلي أبوابه عند الرابعة صباحًا، توجهت "لورا ب." لإكمال السهرة في غرفة فندق مع سعد لمجرد، ومؤثرة معروفة في مجال تلفزيون الواقع، وصديق هذه الأخيرة.

وقالت المؤثرة، واسمها "ناديج ل."، في شهادة عبر الفيديو: "استكملنا الاحتفال، وشربنا بعض الشيء، ورقصنا"، مشيرة إلى أن سعد لمجرد تعاطى الكوكايين خلال السهرة، لكن "لورا ب." لم تتناول هذه المادة المخدرة، كما أنها لا تحتسي الكحول.

وقرابة الساعة السادسة صباحًا، انتقل الساهرون إلى غرفة المغني في الفندق.