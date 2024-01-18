سبب وفاة زوجة الشاعر منير بو عساف.. وهذا آخر ما نشرته (فيديو)

صدمت وفاة زوجة الشاعر اللبناني الشهير منير بو عساف، ميريلا زلاقط عن 42 عامًا الشارع اللبناني، والتي رحلت قبل ساعات بعد مرض لم يمهلها طويلًا.

وقالت مواقع إخبارية لبنانية بحسب مصادر مقربة من عائلة بوعساف، إن ميريلا أصيبت بفيروس قبل أكثر من شهر، وإن حالتها الصحية تدهورت بسبب مناعتها المنخفضة إثر حملها بطفلها الثاني.

وأشارت المصادر إلى أن ميريلا أجهضت جنينها بعد 15 يومًا من مكوثها بالعناية المركزة في المستشفى، وأن حالتها الصحية تراجعت يومًا بعد يوم، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ظهر اليوم الخميس الـ18 من يناير.

وبالعودة إلى حسابها في إنستغرام، شاركت ميريلا الجمهور في نوفمبر الماضي فيديو قصيرًا عايدت فيه زوجها ضمَّ صورًا لهما مع ابنهما "جوفن".