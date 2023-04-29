ماذا قال حسام تحسين بك عن مطلقي شائعات وفاته؟

وأضاف تحسين بك أنه فوجئ صباح اليوم بكمّ كبير من المكالمات التي يطمئن أصحابها على صحته، ويسألونه بخوف إن كان قد وقع له مكروه.

وتابع الفنان السوري أنه لم يكن يعرف بانتشار خبر عن وفاته، حتى تواصل مع ابنه راكان ليستعلم منه حول ما يحدث، حيث رفض الأخير إخباره بالشائعة، وفقاً لما أورده موقع "فوشيا".

وقال تحسين بك إن وضعه الصحي بخير، ولا يعاني من أي مشكلات صحية، وهو متواجد حالياً في منزله بالعاصمة السورية دمشق، ويعيش أيامه بين العمل ومع أسرته وعائلته وأصدقائه.