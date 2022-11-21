"قلتها سهوًا".. ميريام فارس تعتذر عن "5 أعوام" في التحضير لأغنية المونديال

قدمت الفنانة اللبنانية ميريام فارس اعتذارها عن تصريحاتها المثيرة للجدل حول تحضيرها لأغنيتها الجديدة "توكو تاكا"، التي قدمتها خلال افتتاح كأس العالم 2022، لمدة استغرقت 5 أعوام.

وكانت فارس قد تعرضت للسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثها عن كواليس التحضير لأغنية مونديال قطر، والتي أشارت خلاله إلى أن الأمر استغرق 5 أعوام، معتبرين أنها تبالغ.

وكان من بين النشطاء الفنان السعودي عايض يوسف، الذي علق على الأمر ساخرا بالقول: "شلون عرفت أنها كذبة قال من كبرها".

وبررت الفنانة اللبنانية تصريحها عبر حسابها على "تويتر" بأنه سقط سهوا منها، بالقول: "بشكر كل مين كتب كلمة حلوة عن هيدا الحدث يلي أخد تحضيره 5 أشهر وبعتذر إنّو بإحدى المقابلات قلت 5 سنين سهوًا، كان نهار طويل، بحبكن كتير".