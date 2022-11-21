"قلتها سهوًا".. ميريام فارس تعتذر عن "5 أعوام" في التحضير لأغنية المونديال
قدمت الفنانة اللبنانية ميريام فارس اعتذارها عن تصريحاتها المثيرة للجدل حول تحضيرها لأغنيتها الجديدة "توكو تاكا"، التي قدمتها خلال افتتاح كأس العالم 2022، لمدة استغرقت 5 أعوام.
وكانت فارس قد تعرضت للسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثها عن كواليس التحضير لأغنية مونديال قطر، والتي أشارت خلاله إلى أن الأمر استغرق 5 أعوام، معتبرين أنها تبالغ.
وكان من بين النشطاء الفنان السعودي عايض يوسف، الذي علق على الأمر ساخرا بالقول: "شلون عرفت أنها كذبة قال من كبرها".
وبررت الفنانة اللبنانية تصريحها عبر حسابها على "تويتر" بأنه سقط سهوا منها، بالقول: "بشكر كل مين كتب كلمة حلوة عن هيدا الحدث يلي أخد تحضيره 5 أشهر وبعتذر إنّو بإحدى المقابلات قلت 5 سنين سهوًا، كان نهار طويل، بحبكن كتير".
وكانت ميريام فارس قد تحدثت بإعجاب عن أغنية المونديال، معتبرة في تصريحات سابقة أنها ناجحة.
وأضافت: "كان عندي كام كلمة كنت عايزة أدخلهم في الأغنية منها السلام عليكم، كنت عايزة أقول للناس إن السلام بنقوله وين ما بنروح كفنانين.. يلا سوى وأقول للعالم يلا نتجمع، ويجوا عندنا في الشرق العربي، ويجوا على قطر، ونتحد كلنا في مونديال فيفا".
وأكدت ميريام أنها "أغنية كتير حلوة، خاصة أنها بثلاث لغات، العربي، والإنجليزي، واللاتيني، حتى في شكل الموسيقى والفيديو تم تمثيل كل البلدان، فيه العراقي، اللبناني، المصري، والخليجي، عملتها عشان أكون متأكدة أننا نجمع شعوبًا كثيرة مع بعض".
واختتمت حديثها بالقول: "غنيت في الأغنية لبناني لهجتي، والخليجي، ومبسوطة جدًا بهذا التعاون، خاصة أن الكل كان متعاونًا، يعني مالمو غنى على الخليجي بتاعي، هي أغنية ناجحة".