"المهمة المستحيلة 8".. توم كروز بحماية فريق أمني بعد تهديدات

استأجر الفنان العالمي توم كروز فريقًا أمنيًّا جديدًا، إثر تلقيه سلسلة تهديدات من أحد أفراد طاقم عمل فيلمه الجديد الذي تم الاستغناء عن خدماته.

واستعان كروز، (60 عامًا، والمخرج السينمائي كريستوفر ماكواري الذي يتولى إخراج فيلم "Mission: Impossible 8"، بخدمات الفريق الأمني بعد سلسلة احتجاجات غاضبة ومخاوف من المزيد من الأعمال الانتقامية من قبل موظف الإنتاج السابق.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مصدر لم تكشف عن هويته، أن توم وكريس لا يزالان يستكملان تصوير بعض مشاهد الفيلم في المملكة المتحدة، لكن الأمور أصبحت مزعجة؛ بسبب تهديدات أحد أفراد الطاقم السابقين.

وأضاف المصدر، أن توم معتاد على وجود فرق أمنية من حوله في معظم الأوقات بسبب شهرته، أما بالنسبة لكريس، فهذا شيء جديد.

وتداولت صحف فرنسية، أنباء عن وجود نزاعات للمرة الأولى بعد أن تم إقصاء موظف إنتاج من الفيلم تم تعيينه لاستكشاف مواقع الأعمال المثيرة، بما في ذلك مشهد تحطم قطار كبير ولكن لم يتم الاستعانة بعمله في الفيلم.

وبدأ الموظف السابق نزاعًا قانونيًّا ضد توم وكريس واستديوهات "باراماونت بيكتشرز"، ووجه اتهامات حول تمويل الأوليغارشية الروسية للفيلم، وزُعم أن مكتب التحقيقات الفدرالي يتولى التحقيق في مسألة التمويل.

يُذكر أن كروز يصور حاليًّا فيلم "Mission: Impossible Dead Reckoning" ، والذي من المقرر عرضه في دور السينما في عام 2024.

ومع ذلك حقق توم كروز نجاحًا كبيرًا بفيلمه الأخير "Top Gun: Maverick" الذي حصل على 714 مليون دولار في شباك التذاكر و 1.48 مليار دولار في جميع أنحاء العالم بعد إصداره في مايو الماضي.