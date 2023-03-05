الهند.. بعد حبسه في قضية انتحار تونيشا شارما.. إخلاء سبيل شيزان خان

أعلنت وسائل الإعلام الهندية إخلاء سبيل "شيزان خان" بكفالة، يوم الأحد، بعد مرور حوالي شهرين على انتحار مواطنته الممثلة الشابة "تونيشا شارما" والذي أثار صدمة كبيرة.

وكانت الممثلة الشابة ذات الـ20 عامًا، قد أنهت حياتها وعُثر عليها جثة هامدة في موقع تصوير مسلسل في "بالغار" بولاية ماهاراشترا، يوم 25 ديسمبر العام الماضي، وتركت رسالة تتهم فيها زميلها وحبيبها السابق آنذاك "شيزان" (28 عامًا) بتحريضها على الانتحار، وحينها تم اعتقال وحبس "شيزان" على ذمة القضية.