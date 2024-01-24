ابنة أخت كريستيانو رونالدو تخطف الأنظار بموهبتها (صور)
غزت صور ابنة شقيقة نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي، فقد لفتت الأنظار بعفويتها وموهبتها بالغناء.
ونالت صور الطفلة فالنتينا البالغة من العمر 4 سنوات آلاف الإعجابات، بعد أن شاركت والدتها كاتيا أفيرو مقاطع مختلفة لها عبر حساباتها العامة في إنستغرام وتيك توك.
وأثبتت الطفلة فالنتينا بالفعل أنها ورثت موهبة والدتها في التواصل عبر السوشال ميديا، إذ تأخذ وضعيات متنوعة للصور، وفي بعض الفيديوهات تُظهر موهبة في الغناء والرقص.
وكلما ظهرت الفتاة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بوالدتها، تجذب انتباه المتابعين، الذين يطالبون شقيقة النجم البرتغالي بنشر المزيد من المحتوى للطفلة فالنتينا، مشددين على أنها تمتلك موهبة استثنائية.
يشار إلى أن شقيقة رونالدو كاتيا هي مغنية بوب وسيدة أعمال ولدت في مدينة ماديرا بالبرتغال، وانتقلت إلى البرازيل منذ ست سنوات، حيث تعيش مع زوجها وابنتها بمدينة غرامادو في ولاية ريو غراندي دو سول.