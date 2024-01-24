ابنة أخت كريستيانو رونالدو تخطف الأنظار بموهبتها (صور)

وأثبتت الطفلة فالنتينا بالفعل أنها ورثت موهبة والدتها في التواصل عبر السوشال ميديا، إذ تأخذ وضعيات متنوعة للصور، وفي بعض الفيديوهات تُظهر موهبة في الغناء والرقص.

وكلما ظهرت الفتاة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بوالدتها، تجذب انتباه المتابعين، الذين يطالبون شقيقة النجم البرتغالي بنشر المزيد من المحتوى للطفلة فالنتينا، مشددين على أنها تمتلك موهبة استثنائية.