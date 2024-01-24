أبرز نجوم هوليوود المرشحين لأوسكار 2024
انتهت ترشيحات جائزة الأوسكار 2024، في حين هيمن على فئات التمثيل المرشحون لها للمرة الأولى، وكان كل من إميلي بلانت وجيفري رايت، من بين نجوم هوليوود القدامى الذين حصلوا على تقدير طال انتظاره.
ويمكن لنجوم التلفزيون الحائزين على الأوسمة مثل ستيرلنج ك. براون وأميركا فيريرا أن يحصلوا على بعض من أكبر الجوائز في السينما. وفي الوقت نفسه، دخلت ليلي جلادستون التاريخ بالفعل كأول ممثلة أمريكية أصلية تحصل على موافقة الأكاديمية.
وبينما يتطلع الجميع لمعرفة المواهب التي ستفوز بجائزة الأوسكار، نستعرض الأسماء الجديدة المرشحة لفئة أفضل ممثل في النسخة السادسة والتسعين من الأوسكار، الذي سيقام في 10 آذار/مارس المقبل.
أمريكا فيريرا
لم تكن نجمة Ugly Betty الحائزة على جائزة "إيمي" قد اقتحمت ترشيحات جوائز الأوسكار حتى أدائها المذهل في دور جلوريا في فيلم "باربي".
ولا يزال المونولوج النسائي لأميركا فيريرا في الفيلم يحظى بالثناء، باعتباره إحدى أكثر اللحظات السينمائية المؤثرة لهذا العام؛ ما جعل فيريرا تحصل على أول ترشيح لها في الأكاديمية لأفضل ممثلة مساعدة.
كيليان مورفي
أدى أداء كيليان مورفي بصفته الفيزيائي الفخري في أوبنهايمر إلى حصوله على جائزة "غولدن غلوب" في بداية موسم الجوائز.
وحظي هذا الممثل بأرجحية كمرشح لجائزة الأوسكار للمرة الأولى في فئة أفضل ممثل. ومن بين المرشحين الخمسة لهذا العام هناك فقط برادلي كوبر وبول جياماتي حصلا على ترشيحات سابقة من الأكاديمية.
دانييل بروكس
أدى أداء دانييل بروكس بشخصية صوفيا في فيلم اللون الأرجواني في برودواي إلى حصولها على ترشيح توني في 2017.
وبعد ما يقرب من 7 سنوات، قامت بروكس بتكييف الدور نفسه للشاشات الكبيرة وحصلت على تنويه خاص من الأكاديمية.
جودي فوستر
تزخر فئة أفضل ممثلة مساعدة لهذا العام أيضًا بأسماء جديدة، حيث تعتبر جودي فوستر المرشحة الوحيدة لجائزة الأوسكار، بعدما فازت بها مرتين مسبقاً.
دافين جوي راندولف
هذه الممثلة التي لعبت دور الطاهية في المدرسة الداخلية ماري لامب ضمن فيلم "القابضون"، تمتعت بالفعل بسلسلة ميمونة من الترشيحات في فئة الممثلة الداعمة لهذا العام.
وانتقلت دافين من مرشحة للمرة الأولى إلى فائزة للمرة الأولى في كل من جائزتي "غولدن غلوب" و"كرتيكس".
إميلي بلانت
على الرغم من ظهورها في عدد من الأفلام التي نالت استحسان النقاد، إلا أن اسم إميلي بلانت ظهر للمرة الأولى في قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار 2024.
ورشحت النجمة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة، عن تجسيدها لكيتي أوبنهايمر، في فيلم السيرة الذاتية لكريستوفر نولان لعام 2023.
جيفري رايت
يلعب جيفري رايت دور ثيلونيوس في فيلم الخيال الأمريكي، للكاتب والمخرج كورد جيفرسون، ويقترب جيفري من اللحظة الحاسمة مع ترشيحه لأفضل ممثل لعام 2024.
ليلي جلادستون
صنعت ليلي جلادستون أكثر من مجرد تاريخ شخصي مع ترشيحها الأول لجائزة الأوسكار هذا العام.
وتعدّ نجمة "قتلة زهرة القمر"، أول ممثلة أمريكية أصلية يتم ترشيحها لجائزة الأوسكار.
ساندرا هولر
أدى أداء الممثلة الألمانية بشخصية ساندرا فويتر في فيلم "تشريح السقوط"، إلى وضعها في دائرة الاهتمام لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة.
بالإضافة إلى ذلك، ظهرت ساندرا هولر في فيلمين مرشحين لجائزة أفضل فيلم هذا العام: "تشريح السقوط"، والدراما التاريخية "منطقة الاهتمام".
ستيرلنج ك. براون
يبرز نجم الخيال الأمريكي ستيرلنج ك. براون باعتباره المرشح الوحيد لجائزة الأوسكار للمرة الأولى في فئة أفضل ممثل مساعد.
لكن على الرغم من كونه جديدًا في الأكاديمية، إلا أنه حصل على 3 جوائز "إيمي برايم تايمر"، وجائزة "غولدن غلوب"، و4 جوائز من SAG (نقابة ممثلي الشاشة) على مدار حياته المهنية.