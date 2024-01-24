أبرز نجوم هوليوود المرشحين لأوسكار 2024

انتهت ترشيحات جائزة الأوسكار 2024، في حين هيمن على فئات التمثيل المرشحون لها للمرة الأولى، وكان كل من إميلي بلانت وجيفري رايت، من بين نجوم هوليوود القدامى الذين حصلوا على تقدير طال انتظاره.

ويمكن لنجوم التلفزيون الحائزين على الأوسمة مثل ستيرلنج ك. براون وأميركا فيريرا أن يحصلوا على بعض من أكبر الجوائز في السينما. وفي الوقت نفسه، دخلت ليلي جلادستون التاريخ بالفعل كأول ممثلة أمريكية أصلية تحصل على موافقة الأكاديمية.

وبينما يتطلع الجميع لمعرفة المواهب التي ستفوز بجائزة الأوسكار، نستعرض الأسماء الجديدة المرشحة لفئة أفضل ممثل في النسخة السادسة والتسعين من الأوسكار، الذي سيقام في 10 آذار/مارس المقبل.