انتقادات لاذعة لأنغام بعد اتهامها بإهانة فنانين سوريين أثناء تكريمها

تعرضت الفنانة المصرية أنغام لانتقادات لاذعة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بالإساءة لفنانين سوريين، خلال تكريمها في حفل "جوي أووردز" في السعودية.

ووقع الاختيار على الفنانَين السوريين سامر المصري وديمة قندلفت، لإعلان اسم الفنانة أنغام لتكريمها، وفور صعود أنغام على المنبر، قالت إنها "تمنت تقديم اسمها من قبل رئيس هيئة الترفيه في المملكة تركي آل الشيخ"، متجاهلة كلا من "قندلفت" و"المصري".

وعلقت أنغام بالقول: "كنت منتظرة أبو ناصر (تركي آل الشيخ) يسلمهالي بس مش مشكلة، شكرًا على الجائزة وشكرًا بالنيابة عن كل المكرمين، يوم رائع ومشرف، إحنا واقفين على أرض كلنا بنحبها، وأنا شخصيًّا ليّا عائلات وبيوت هنا، وليّا جمهور بيحبني وأصدقاء كتير، مبسوطة لزملائي الفنانين لكل المكرمين والجميع الحضور".