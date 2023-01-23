انتقادات لاذعة لأنغام بعد اتهامها بإهانة فنانين سوريين أثناء تكريمها
تعرضت الفنانة المصرية أنغام لانتقادات لاذعة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بالإساءة لفنانين سوريين، خلال تكريمها في حفل "جوي أووردز" في السعودية.
ووقع الاختيار على الفنانَين السوريين سامر المصري وديمة قندلفت، لإعلان اسم الفنانة أنغام لتكريمها، وفور صعود أنغام على المنبر، قالت إنها "تمنت تقديم اسمها من قبل رئيس هيئة الترفيه في المملكة تركي آل الشيخ"، متجاهلة كلا من "قندلفت" و"المصري".
وعلقت أنغام بالقول: "كنت منتظرة أبو ناصر (تركي آل الشيخ) يسلمهالي بس مش مشكلة، شكرًا على الجائزة وشكرًا بالنيابة عن كل المكرمين، يوم رائع ومشرف، إحنا واقفين على أرض كلنا بنحبها، وأنا شخصيًّا ليّا عائلات وبيوت هنا، وليّا جمهور بيحبني وأصدقاء كتير، مبسوطة لزملائي الفنانين لكل المكرمين والجميع الحضور".
وتابعت: "عايزة أقول شكرًا على الجائزة وشكرًا لهيئة الترفيه اللي بتحقق الأحلام لواقع، شرف ليّا إني واقفة هنا في الرياض وده حلم اتحقق، وعايزة أشكر بلدي وأهديها لمصر، واتمنالكم دائمًا كل الأيام الحلوة والسنين اللي جايه ازدهار وأحلام بتتحق يا أبو ناصر شكرًا".
وإثر ذلك، استنكر عدد من المتابعين تصرف أنغام، واعتبروه منافيا للذوق والاحترام.
وقالت متابعة: "مع اني كتير بحب انغام وماكتير بحب ديما..بس النظر بمنطقية لغة العقلاء .. عيب الانتقاص من زملاء بالساحة الفنية وكأنهم جدد وحديثو نعمة وعم يتدربو لسا..هو مدارس بالفن ...برغم كل شي عيب التقليل من قيمتهم الفنية ولو اني بختلف معهن بامور كتيرة بس بالفن محدا بزايد على فنانينا هنن مدرسة".
وعلقت أخرى: "المطربة انغام - صوت رائع ومميز ولا يختلف اثنان في ذلك لكن للاسف خانها التعبير عند استلام الجائزة وتسببت في حرج ولغط لاثنين من عظماء الفن والتمثيل العربي ,وأتمنى أن تتفادى ذلك الذي ربما كان سببه الارتباك أو المفاجئة.. وتعتذر لهما.. ابسط تصرف ممكن يقوم به اي انسان غلط في حق زميل".
على جانب آخر، دافع متابعون عن تصرف أنغام، وكتب الفنان أحمد شوشة: "حبيبتي ديما .. أنغام نيتها صافية والله هي بس كانت بتهزر مع ابو ناصر ومتعودة تجر شكله كده في كذا موقف، ماخدتش بالها اكيد ان الكلام ممكن يزعل هو فعلا خانها التعبير انت وسامر علي راسنا فنانين كبار ومتميزين وذوق واخلاق وبتشرفو بنحبكم".
وأوضحت متابعة: "اللى اعرفه ان انغام مولودة على اكبر المسارح يعنى متعرفش ارتباك والأهم من كده إن الليلة كانت ليلة أبو ناصر يعنى ديمة وسامر ضيوف زى نغومه وهى رحبت وقالت بالنيابة عن كل المكرمين".
واكتفت الفنانة المصرية أنغام بعد الانتقادات التي طالتها بإعادة تغريد تعليق لأحد متابعيها، جاء فيه: "انغام امبارح كانت فى نظري موفقة جداً وهى بتستلم الجايزه قالت اهدى الجايزة لبلدى مصر وفى نفس الوقت شكرت السعودية وتمنت لها مزيدا من الازدهار، الفنانين اللى زي أنغام دول نفتخر بيهم عكس البلاوى التانيين".
فيما دافعت الفنانة السورية ديمة قندلفت عن تصرف أنغام، حيث علقت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "تعلمنا احترام المسرح ، خشبة وجمهورا وشركاء، لكن البعض بسبب الارتباك، بتخونن الكلمة بالتعبير عن الذات. أنغام كل التوفيق".