فايز قزق يشوق جمهوره بأربع شخصيات‎ في رمضان

لا يُفاجئنا الفنان السوري فايز قزق في أحد تصريحاته بأن شخصية "الحكم" في مسلسل "كسر عضم" استُهلِكَت، وأن "أبو ريان" لم يعد بإمكانه، بعد الذروة التي وصلت إليها الشخصية في الجزء الأول، أن تكون مؤثرة وفاعلة في الموسم الجديد للعمل الذي يحمل اسم "السراديب"، وهو من تأليف رفعت الخطيب وهلال الأحمد، وإخراج كنان اسكندراني.

أستاذ المسرح يتكئ في تقييم شخصياته بطريقة علمية موضوعية من دون مواربات، وهو ما دفعه للقول بأن استمرار شخصية "الحكم" في أجزاء جديدة من دون انعطافة درامية حقيقية لن يكون له وزن درامي حقيقي.

الأمر ذاته هو ما جعله يبتعد هذا العام عن مسلسلات البيئة الشامية، قاصداً الدراما الاجتماعية كمساحة مقاربة للواقع، تعالج مشكلاته وقضاياه، وتتيح له أن يقدِّم شيئاً يشبه حياتنا المعاصرة بشخصياتها وهمومها.