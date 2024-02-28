فايز قزق يشوق جمهوره بأربع شخصيات في رمضان
لا يُفاجئنا الفنان السوري فايز قزق في أحد تصريحاته بأن شخصية "الحكم" في مسلسل "كسر عضم" استُهلِكَت، وأن "أبو ريان" لم يعد بإمكانه، بعد الذروة التي وصلت إليها الشخصية في الجزء الأول، أن تكون مؤثرة وفاعلة في الموسم الجديد للعمل الذي يحمل اسم "السراديب"، وهو من تأليف رفعت الخطيب وهلال الأحمد، وإخراج كنان اسكندراني.
أستاذ المسرح يتكئ في تقييم شخصياته بطريقة علمية موضوعية من دون مواربات، وهو ما دفعه للقول بأن استمرار شخصية "الحكم" في أجزاء جديدة من دون انعطافة درامية حقيقية لن يكون له وزن درامي حقيقي.
الأمر ذاته هو ما جعله يبتعد هذا العام عن مسلسلات البيئة الشامية، قاصداً الدراما الاجتماعية كمساحة مقاربة للواقع، تعالج مشكلاته وقضاياه، وتتيح له أن يقدِّم شيئاً يشبه حياتنا المعاصرة بشخصياتها وهمومها.
ومن ذلك مشاركته في المسلسل السوري "وصايا الصبار" المقتبس عن مسرحية ماكبث لويليام شكسبير، وهذا بحد ذاته مُحفِّز لقزق ليكون بين فريق العمل الذي يقوده المخرج سمير حسين عن اقتباس ومعالجة لفادي حسين.
الفنان السوري يجسد بشخصية الحاج سلوم الملاح أحد كبار عائلتين متصارعتين، وبرحيله يشتد الصراع إلى أقصاه بين خلدون (عبد المنعم عمايري) المعادل لشخصية ماكبث الشكسبيرية، وجبران الملاح (عامر علي)، أي أنه بشكل من الأشكال كان مُحرِّضاً للتوتر الدرامي، وهو النوع من الشخصيات التي يبرع فيها قزق.
وعلى صعيد الدراما الاجتماعي أيضاً يشارك أستاذ التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بشخصية "أبو رجا" في مسلسل "أغمض عينيك" للمخرج مؤمن الملا، هذا العمل الذي كتبه أحمد الملا ولؤي النوري يطرح قضية الاختلاف عن الآخر، وضرورة العيش بتناغم معه رغم الفروقات.
وعلى ما يبدو أن هناك جانباً من التصوُّف فيما يشتغل عليه قزق، ورصد لتحولات الشخصية عبر مجموعة من التأثيرات عليها وعلى الآخرين، أو على الأقل هذا ما يوحيه عنوان العمل "أغمض عينيك تراني".
وضمن إطار الاختلاف يلعب قزق شخصية كامل ضمن مسلسل "الصديقات.. القطط" الذي يخرجه محمد زهير رجب، وهو إنسان تتبدل حياته بعدما يتم طرده من قبل إحدى الفتيات، ليسافر إثر ذلك، ويجمع الأموال ويعود للانتقام من كل من ظلمه في السابق.