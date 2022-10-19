أثار جدلًا واسعًا.. محمد رمضان يتباهى بـ"صابونة من ذهب"

وقال الفنان المصري في مقطع الفيديو: “النهاردة جاتلي أغلى صابونة في العالم، صابونة ذهب عيار 24 عشان أغسل بها وشي”.

وتعرض الفنان المصري لانتقادات حادة من قبل متابعين عبر حساباتهم الشخصية، في تعليقاتهم على الفيديو المثير معتبرين أنه “محدث نعمة”، ويتباهي بما يتمتع به من رفاهيات.

واعتاد الفنان "رمضان" على إثارة الجدل في كل ظهور له، ودائمًا ما يتعرض لهجوم بسبب مواقفه، الذي يعتبرها الجمهور "مستفزة"، فهذه ليست المرة الأولى الذي يثير فيها الجدل بهذا الشأن، حيث نشر، في وقت سابق، مقطع فيديو مشابهًا، وظهر فيه وهو يغسل أسنانه بمعجون من ذهب "عيار 24".

يذكر أنه قبل يومين حصد محمد رمضان جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ 22 التي أقيمت في لبنان تحت شعار "انهضي لبنان".