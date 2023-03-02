بخسارة كبيرة.. بريتني سبيرز تبيع قصر "كالاباساس" مقابل 10.1 مليون دولار

ويقع هذا القصر بالقرب من منزل زوجها السابق كيفن فيدرلاين، حيث يسكن مع طفليها، شون وجايدن.

ويتكون القصر من 6 غرف نوم و9 حمامات مع قبو ومسرح سينما ومسبح مع شلالات، ويمتد على مساحة 12 ألف قدم مربع، وكان هذا القصر مملوكًا في السابق لجاستن وهيلي بيبر، ويسكن في هذه المنطقة ترافيس باركر وكورتني كارداشيان.

وتمتلك نجمة "البوب" حاليًا قصرًا فخمًا بمدينة ثاوزند أوكس في كاليفورنيا والذي اشترته في العام 2015 مقابل 7.5 مليون دولار وهي تعيش حاليًا في هذا العقار.

يشار إلى أن النجمة الأمريكية اشترت المنزل بعد فترة وجيزة من إلغاء الوصاية عليها، حيث خضعت لسيطرة والدها جيمي سبيرز، لمدة 14 عامًا تقريبًا، وتردد أنها كانت تريد أن تبدأ فيه حياتها مع زوجها الجديد سام أصغري.