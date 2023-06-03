دراسة حديثة تكشف سرّ انجذاب آل باتشينو إلى نور الفلاح

قد تكون الفروقات في العمر الكبيرة والملحوظة بين نجمي هوليوود آل باتشينو وروبرت دي نيرو مع شريكتي حياتهما لا تلقى قبولاً من الناحية الاجتماعية، لكن الأبحاث تشير إلى أن الأزواج الذين تفصل بينهم عقود من السنوات يشعرون بمستويات مرتفعة من الرضا من الناحية العاطفية.

وتوصل فريق من الباحثين بجامعة "ديكين" الأسترالية إلى نتائج مفادها أن هؤلاء الأزواج يتمتعون بمستويات أعلى من الثقة المتبادلة والالتزام ومستوى منخفض من الغيرة مقارنة مع الأزواج من العمر نفسه.

وبحسب الباحثين المتخصصين، فإن "ما يزيد عن ثلاثة أرباع الأزواج الذين تتشارك فيهم النساء الأصغر سنًا العلاقة مع رجال أكبر سناً يبلغون مستويات مرضية في العلاقات العاطفية بينهم".