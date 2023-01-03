نادين نجيم توجه رسالة "قاسية" لناقدة فنية لبنانية

كفي عن الكذب..

لم تنتظر نادين طويلا للرد على تصريحات رحاب ضاهر فقالت بتغريدة: "كل عام وأنت بخير رحاب ضاهر، أتمنى أن تصبحي إنسانة صادقة، وأتمنى منك أن تكفي عن الكذب واختراع الأخبار المزيفة. أتمنى لك الأفضل عزيزتي".

من جانبها، ردت رحاب بطريقة غير مباشرة، بتغريدة قالت فيها: "إلي بعده"، في إشارة لعدم اكتراثها برسالة نادين.

ولاقت نادين أسفل تغريدتها دعما من متابعيها، الذين أشادوا بتمثيلها وموهبتها ونصحوها بعدم الاكتراث للشائعات والأخبار المزيفة.

يذكر أنه وقبل شهر تقريبا، انتشرت أخبار تؤكد أن الفنانة سيرين عبدالنور قد حظرت زميلتها نادين نجيم على تويتر، دون الكشف عن مصدر الخبر، مع العلم أن الحظر على تويتر لا يمكن أن يعرف به سوى أصحاب الحسابات على موقع التغريدات أي في هذه الحالة نادين أو سيرين.

وكانت قد اشتعلت الحرب بين النجمتين العام الماضي، بعد أن كشفت سيرين عبدالنور أن نادين نجيم رفضت العمل معها بمسلسل مشترك من إنتاج الصباح خلال حلولها ضيفة في منتدى الإعلام العربي بدبي، الأمر الذي نفته نادين جملة وتفصيلا.