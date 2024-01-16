قوة وضعف وثقة.. تناقضات بشخصية صبا مبارك في "بين السطور" (فيديو)

ومن ملامحها، تجسد شخصية صبا العديد من التناقضات ما بين القوة والثقة بالنفس والضعف والبكاء والشعور بالهزيمة والخيانة.

وتدور أحداث المسلسل حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة.

والمسلسل هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “ميستي" Misty، من بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصري.