بعد غياب 8 سنوات عن أوروبا.. أديل تحيي حفلات في ميونيخ

تحيي المغنية البريطانية أديل، في آب/أغسطس المقبل، حفلات في مدينة ميونيخ الألمانية، ستكون الأولى لها في أوروبا، منذ 2016، على ما أعلنته منصة "لايف نايشن" لحجوزات الحفلات، الأربعاء.

وكتبت أديل عبر حسابها على "إنستغرام" في إشارة إلى هذه الحفلات: "لا أستطيع أن أتخيل طريقة أجمل لتمضية فصل الصيف".

وستحيي المغنية البريطانية البالغة من العمر 35 عامًا 4 حفلات، في أوائل آب/أغسطس، في عاصمة إقليم بافاريا الألماني. ومن المتوقع حضور 80 ألف متفرج في كل حفلة، وفق "لايف نايشن".

وفازت أديل، وهي من أكثر فناني البوب شهرة وشعبية في العالم، بجوائز بارزة كثيرة في مسيرتها، بينها: "غرامي" و"غولدن غلوب".

وتبيع أديل ملايين الألبومات والنسخ من أغنياتها، كما تستقطب أعمالها المصورة مليارات المشاهدات عبر الإنترنت.

وحصدت أغنيات ضاربة، بينها "ساموان لايك يو" و"رولينغ إن ذي ديب" من ألبومها "21" الصادر، العام 2011، أكثر من مليار ونصف مليار استماع على منصة "سبوتيفاي".

وتحيي أديل، حاليًا، حفلات بمدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة حتى حزيران/يونيو المقبل. وتقدّم أديل في المجموع مئة عرض على مدار 50 عطلة نهاية أسبوع، تحت عنوان "Weekends with Adele" ("عطلات نهاية الأسبوع مع أديل")، بحسب "لايف نايشن".

وفي العام 2022، أحيت أديل بعض الحفلات الموسيقية في لندن، حيث غنت في متنزه هايد بارك خلال أمسيات بيعت تذاكرها بالكامل.