أنغام تكشف تفاصيل مرضها وتعلن موعد أولى حفلاتها

وكانت الفنانة المصرية "أنغام" قد تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية شديدة، أجرت على إثرها عمليتين جراحيتين، وخرجت من المستشفى، وبعدها حدثت مضاعفات أدخلتها المستشفى مرة أخرى.

وقالت "أنغام" في أول مداخلة تلفزيونية لها بعد خروجها من المستشفى: "الحمد لله لقد بدأت مرحلة التعافي، ولم أخرج من هذه الأزمة الشديدة سوى بدعاء وصلوات الجمهور، التي أسعدتني جدًا وشدَّت من أزري".

وأضافت أنغام: "تعرضت لأزمتين كبيرتين ومتتاليتين، الأولى جراحة خطيرة وتم فتح بطني، والعملية لم تكن سهلة، وحمدت الله على ذلك ورضيت بها، لأتفاجأ بعدها بأيام بمضاعفات خطيرة والتصاق بالأمعاء".