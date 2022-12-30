حقيقة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب في لبنان

كشف الفنان المصري حسام حبيب، حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتدائه على زوجته ومواطنته الفنانة شيرين عبدالوهاب في لبنان، على خلفية قضائهما إجازة هناك.

وتداولت مواقع محلية، وصفحات مهتمة بأخبار الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتداء حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب بالفندق الذي يقيمان فيه بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد شجار نشب بينهما.

لكن حسام حبيب قال لموقع "et بالعربي"، إن الأخبار المتداولة حول اعتدائه على زوجته "كاذبة"، مؤكدًا: "الخبر غير صحيح، نحن في أفضل حال ونحضر لأعمال كثيرة للفترة القادمة".

وطالب حبيب الجمهور بعدم الانسياق وراء الشائعات، وما أسماها بالصحافة "الصفراء"، قائلًا: "ناس مريضة.. منهم لله".