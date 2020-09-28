محيي إسماعيل: سأجسد شخصية القذافي وسيشاركني جورج كلوني البطولة

كشف الفنان المصري محيي إسماعيل، أن فيلم ”القذافي“ الذي يجسد سيرة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مشروعه القادم، مؤكدًا أنه انتهى من كتابة السيناريو الذي استغرق منه 20 عامًا.

وقال إسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يوجد أكثر من دولة تعاقدت معه لإنتاج فيلم القذافي، موضحًا أن الفيلم سيشهد مشاركة الفنان العالمي جورج كلوني، والمغنية العالمية باربرا سترايسند.

وعن سبب عدم مشاركته في الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية، علق: ”أنا أخدت قرار إني مشاركش في المسلسلات والمسرحيات“، مضيفًا: ”أنا مش عاوز حد يشغلني في المسرحيات والمسلسلات وأنا مبسوط كدة.. أنا عايز اشتغل في السينما وإن شاء الله قريبًا هشارك في أفلام هتعجب الجمهور“.

ورد محيي إسماعيل، على الذين يقولون إنه لم يترك بصمة في السينما المصرية، مؤكدًا أنه شارك في عدد كبير من الأفلام وترك بصمته لدرجة أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، طلب مقابلته بعد دوره في فيلم ”الأخوة الأعداء“، لأنه اعتقد أنه يعاني من الصرع وعندما التقى به أطلق عليه لقب ”العبقري“.

وتابع: ”السادات أطلق عليا لقب العبقري.. أنا أول واحد يعمل الأدوار المعقدة في السينما المصرية ولم يسبقني أحد في هذا من خلال فيلم الأخوة الأعداء“