محيي إسماعيل: عادل إمام رفض الاستجابة لشرطي لقبول التمثيل معه (فيديو)‎

قال الفنان المصري محيي إسماعيل إنه تلقى عرضًا للمشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي قام ببطولته عادل إمام قبل أربعة أعوام، لكنه رفض قبوله.

وأضاف الفنان المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، في مقابلة تلفزيونية أنه اشترط لقبول الدور أن يهاتفه عادل إمام ويطلب منه المشاركة ولكن الزعيم رفض، موضحًا: "لم يهاتفني ولم أقبل العمل رغم إعجابي بالدور، حيث أرسل السيناريست يوسف معاطي لي 15 حلقة لقراءتها".

وانتقد محيي إسماعيل من يقللون من أدواره بقوله إن تاريخه الفني 20 فيلمًا، وأنه النجم الوحيد في العالم الذي جسد جميع تعقيدات النفس البشرية والتي لم تكن موجودة من قبل.

وعن علاقته بالرئيس المصري الراحل أنور السادات، قال الفنان إن السادات لقبه بـ"العبقري" بعد مشاهدة دوره في فيلم "الإخوة الأعداء".

وحسم إسماعيل الجدل بشأن اتهامه بتسريب مكالمته مع تامر حسني، بقوله: "فوجئت بصحفي سجل مكالمتي مع تامر حسني وبعد ماحصل كده عاتبته والحوار كله فيه احترام".

وأشار إلى أنه رفض تقبيل الفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلم "بئر الحرمان"، كونها لم تكن محببة في ذلك الوقت.

ووصف محيي إسماعيل الفنان الشاب محمد رمضان بالموهوب الذي ينقصه بعض الوعي فقط.

وقال إنه أصيب باكتئاب بعد وفاة زوجته بفيروس سي، حيث انتقل إلى كندا بعد الوفاة وظل هناك قرابة 3 أشهر للعلاج من الاكتئاب.