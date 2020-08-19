شفاء الفنانة المغربية فاتي جمالي من كورونا

انتصرت الفنانة والإعلامية المغربية فاتي جمالي على فيروس كورونا، الذي أصيبت به قبل نحو 20 يومًا، مؤكدة أنها أجرت جميع الفحوصات التي أظهرت أن النتيجة أصبحت سلبية.

ونشرت جمالي رسالة لها في حسابها على موقع ”إنستغرام“ جاء فيها: ”الحمد لله يا رب بغيت نطمن أصدقائي ومتتبعيني إنه ولله الحمد تشافيت من كورونا“.

وحرصت في منشور آخر على توجيه الشكر لمن اهتم وسأل عنها وأيضًا للطاقم الطبي المتابع لحالتها، ومن قالت إنه أنقذها من الموت حين منعها من أخذ دواء بالخطأ.

والفنانة فاتي جمالي هي عارضة أزياء ومقدمة برامج وممثلة مغربية، بدأت عملها كعارضة أزياء وهي في عمر الـ16 عامًا.

ونالت لقب ملكة جمال أفريقيا عام 2013، ومليحة العرب 2014، إضافة إلى ملكة جمال المغرب، كما شاركت في تقديم برنامج المقالب ”رامز بيلعب بالنار“، فضلًا عن عدة مسلسلات تلفزيونية مغربية.