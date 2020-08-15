الحاجة الحمداوية أشهر مطربة شعبية بالمغرب تعتزل الغناء

أعلنت المطربة الشعبية المغربية ”الحاجة الحمداوية“، مساء الجمعة، اعتزالها الغناء بشكل رسمي بعد سنوات طويلة من العطاء.

وأكدت الحمداوية في ندوة صحفية بمدينة الدار البيضاء أنها ”قررت الاعتزال بعد مسيرة طويلة من الغناء“، مضيفة بالقول: ”سأوقف الغناء لأنني لم أعد قادرة على المواصلة وأحتاج إلى الراحة“.

وأضافت المطربة الشهيرة أنها ستبلغ العاهل المغربي الملك محمد السادس بقرارها.

وكشفت المتحدثة أمام وسائل الإعلام أنها سلمت تراثها الفني للفنانة المغربية الصاعدة المقيمة بالولايات المتحدة ”كزينة عويطة“، قصد التصرف فيه بأريحية.

وبموجب هذا التنازل لن يحق لأي فنان أداء أغاني ”الحمداوية“ دون موافقة من الفنانة الصاعدة كزينة.

وتعد الحاجة الحمداوية، من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن ”العيطة“ (وهو الفن الشعبي المفضل لدى المغاربة والذي يفرض نفسه في كل الاحتفالات)، إذ ارتبطت به منذ ظهورها على الساحة الفنية.

وذاع صيت الفنانة المغربية في سنوات الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، إذ أصبحت أغانيها التي تتغنى بالمرأة والحب ومقاومة المستعمر رمزاً من رموز الفن المغربي.