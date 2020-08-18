إصابة الفنان الكويتي محمد المنيع بفيروس كورونا

أعلن جاسم محمد المنيع، عن إصابة والده الفنان الكويتي القدير محمد المنيع، بفيروس كورونا المستجد، مبينًا أنه تم التأكد من إصابته، وطالب الجمهور بالدعاء له.

ودوّن جاسم المنيع، من خلال صورة نشرها لوالده محمد المنيع عبر حسابه على موقع ”تويتر“ قائلًا:“اللهم إن هذا الفيروس جاء إلينا بقدر منك فاصرفه عن عبدك محمد المنيع، وارحمه برحمة منك يارب العالمين“.

وترك ”جاسم“ نجل الفنان محمد المنيع، تعليقًا على الصورة في تغريدته حيث قال:“دعواتكم لوالد الجميع، أصابه فيروس كورونا، الله يشفيه، ويحفظه، ويحميه، ويطيل عمره يارب“.

دعواتك لوالد الجميع إصابته فى كرونا الله يشافية ويحفظة ويحمية ويطول عمره يارب pic.twitter.com/L1OKBP3k1u — جاسم محمد المنيع (@al_muniye_camp) August 18, 2020

وانهالت الدعوات عبر موقع ”تويتر“ تتمنى الشفاء العاجل للفنان الكويتي القدير محمد المنيع، حيث كتب حامد الجوراني قائلًا:“عاجل.. الفنان محمد المنيع، دعواتكم له بالشفاء العاجل.. هذا الرجل الخلوق، الكريم، المحب للجميع، يستحق كل خير، سيرته عطرة“.

عاجل… الفنان محمد المنيع

…دعواتكم له بالشفاء العاجل. هذا الرجل الخلوق، الكريم، المحب للجميع،

يستحق كل خير، سيرته عطرة.#استجواب_وزير_الداخليه pic.twitter.com/Vf6RIZY5LO — حامد الجوراني 🇰🇼 …..إعلامي 💧 (@forgo99) August 18, 2020

وتابع خالد العبيد، قائلًا:“أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي الفنان الغالي الأستاذ محمد المنيع شفاءً لا يغادر سقمًا، طهور بإذن الله تعالى، ومأجور بإذن الله #محمد_المنيع“.

اسال الله رب العرش العظيم

ان يشفي الفنان الغالي

الاستاذ – محمد المنيع

شفاء لا يغادر سقما طهور باذن الله تعالى وماجور باذن الله #محمد_المنيع pic.twitter.com/scQtobp9oC — خالد العبيد (@khalid__ALobaid) August 18, 2020

وأضاف الحساب الإخباري ”شاويش الكويت“ قائلًا:“تأكدت إصابة الفنان القدير محمد المنيع بفيروس كورونا“.

تأكد إصابة الفنان القدير محمد المنيع بفيروس كورونا. pic.twitter.com/WTvbi5goAt — شاويش الكويت 🇰🇼 (@C10) August 18, 2020

وأردف حساب باسم ”سالم جاسم“ قائلًا:“دعواتكم لوالد الجميع الفنان القدير محمد المنيع، تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، عسى ربي يشفيه ويعافيه، ويحفظه يارب“.

دعواتك لوالد الجميع الفنان القدير محمد المنيع

تم تأكيد إصابته فى في فايروس كورونا عسى ربي يشافيه و يعافيه و يحفظه يارب pic.twitter.com/viMBOCJCSu — سالم جاسم محمد السعد ⚖. (@SJALSAAD) August 18, 2020

واستطرد قاسم حمزة، قائلًا:“أجر وعافية للعم الغالي محمد المنيع، وسلامات“.

اجر وعافية للعم الغاالي محمد المنيع وسلامات💕💕🌷 pic.twitter.com/b32iDo4hbZ — QASSEM HAMZA (@qassemhamza) August 18, 2020

والفنان الكويتي محمد المنيع يبلغ من العمر 90 عامًا، وولد في الأول من يونيو 1930، وكانت بدايته بالتمثيل العام 1963 مع بداية الحركة الفنية في الكويت، وهو من أكبر الفنانين الخليجيين سنًا.