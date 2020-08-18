18 أغسطس

إصابة الفنان الكويتي محمد المنيع بفيروس كورونا

إصابة الفنان الكويتي محمد المنيع بف...

أعلن جاسم محمد المنيع، عن إصابة والده الفنان الكويتي القدير محمد المنيع، بفيروس كورونا المستجد، مبينًا أنه تم التأكد من إصابته، وطالب الجمهور بالدعاء له. ودوّن

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

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أعلن جاسم محمد المنيع، عن إصابة والده الفنان الكويتي القدير محمد المنيع، بفيروس كورونا المستجد، مبينًا أنه تم التأكد من إصابته، وطالب الجمهور بالدعاء له.

ودوّن جاسم المنيع، من خلال صورة نشرها لوالده محمد المنيع عبر حسابه على موقع ”تويتر“ قائلًا:“اللهم إن هذا الفيروس جاء إلينا بقدر منك فاصرفه عن عبدك محمد المنيع، وارحمه برحمة منك يارب العالمين“.

وترك ”جاسم“ نجل الفنان محمد المنيع، تعليقًا على الصورة في تغريدته حيث قال:“دعواتكم لوالد الجميع، أصابه فيروس كورونا، الله يشفيه، ويحفظه، ويحميه، ويطيل عمره يارب“.

وانهالت الدعوات عبر موقع ”تويتر“ تتمنى الشفاء العاجل للفنان الكويتي القدير محمد المنيع، حيث كتب حامد الجوراني قائلًا:“عاجل.. الفنان محمد المنيع، دعواتكم له بالشفاء العاجل.. هذا الرجل الخلوق، الكريم، المحب للجميع، يستحق كل خير، سيرته عطرة“.

وتابع خالد العبيد، قائلًا:“أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي الفنان الغالي الأستاذ محمد المنيع شفاءً لا يغادر سقمًا، طهور بإذن الله تعالى، ومأجور بإذن الله #محمد_المنيع“.

وأضاف الحساب الإخباري ”شاويش الكويت“ قائلًا:“تأكدت إصابة الفنان القدير محمد المنيع بفيروس كورونا“.

وأردف حساب باسم ”سالم جاسم“ قائلًا:“دعواتكم لوالد الجميع الفنان القدير محمد المنيع، تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، عسى ربي يشفيه ويعافيه، ويحفظه يارب“.

واستطرد قاسم حمزة، قائلًا:“أجر وعافية للعم الغالي محمد المنيع، وسلامات“.

والفنان الكويتي محمد المنيع يبلغ من العمر 90 عامًا، وولد في الأول من يونيو 1930، وكانت بدايته بالتمثيل العام 1963 مع بداية الحركة الفنية في الكويت، وهو من أكبر الفنانين الخليجيين سنًا.