بعد اعتقال غيسيلين ماكسويل.. إيلون ماسك يدخل على خط "فضيحة إبستاين"‎

بعد أن أصبح رئيس شركة تسلا، الرئيس التنفيذي لشركة ”سبيس إكس“ طرفاً في قضية الخلاف والتشهير بين جوني ديب وطليقته آمبر هيرد، ها هو يدخل على خط الأزمة في فضيحة الملياردير الراحل جيفري إبستاين.

ونفى إيلون ماسك الشائعات التي انتشرت مؤخراً، بأن مرتكب جريمة استغلال القاصرات جنسيا، رجل الأعمال الذي تقول السلطات إنه انتحر في سجنه جيفري إبستاين، قد قام بجولة في منشآت ”سبيس إكس“ الخاصة به.

وجاء ذلك بعد نفيه أيضا وجود علاقة بينه وبين غيسيلين ماكسويل عشيقة وشريكة إبتساين، عقب انتشار صورة تجمع بينهما على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ماسك، في تغريدة له عبر تويتر: ”على حد علمنا، لم يقم أبدا بجولة في سبيس إكس .. لا أعرف من أين يأتي ذلك“، وذلك بعد تغريدة لإحدى المتابعات قالت فيها: ”هل استمتع جيفري إبستاين بجولته الخاصة في ”سبيس إكس“ .. هل ذهبتم للشراب بعد ذلك؟“.

did Jeffrey Epstein enjoy his private tour of @SpaceX ? Did you guys go for a drink after? — 🌏🔎𝐿𝑒𝑖𝑔ℎ 𝐴𝑙𝑒𝑥𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟 🐬💿✨ (@leighalexander) July 4, 2020

وردا على الصورة التي تجمع بينه وبين غيسيلين ماكسويل، وتمت إعادة تغريدها بشكل كبير، وأرسلها إليه متابعون على تويتر، قال ماسك: ”لا أعرف ماكسويل. وقد حضرت الحفل الذي استضافته فانيتي فير في عام 2014، مع زوجتي آنذاك، والسؤال الحقيقي هو لماذا دعتها فانيتي فير؟“.

وكان المتحدث باسم ماسك قد تحدث لموقع ”بيزنس إنسايدر“ عن الصورة في عام 2019 قبل إعادة تداولها، الآن، نتيجة لاعتقالها، قائلا: ”غيسيلين قامت ببساطة بإدخال نفسها خلفه في الصورة دون علمه“.

وقد تمت مشاركة صورة ماكسويل مع شخصيات بارزة أخرى بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السابق بيل كلينتون على نطاق واسع وسط أزمة اعتقالها.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن اتهام ماكسويل بعدة قضايا، وهي استدراج قاصرات للعمل في تجارة الجنس.

وذكرت ”بيزنس إنسايدر“ في يناير، أن إبستاين قدم كيمبل ماسك، شقيق إيلون ماسك، إلى امرأة في حاشيته في محاولة لتعزيز مصالحه مع إيلون ماسك والوصول إلى شركاته، بما في ذلك تسلا وسبيس إكس.

ووفقا للتقرير، كانت جهوده ناجحة إلى حد ما على الأقل حيث تم منح إبستاين وأعضاء من محيطه جولة خاصة في منشأة إيلون ماسك في ”سبيس إكس“ في ”هاوثورن“، كاليفورنيا، في عام 2012، وهو ما نفاه ماسك الآن.