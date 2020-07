بعد اعتقال غيسيلين ماكسويل.. إيلون ماسك يدخل على خط "فضيحة إبستاين"‎

بعد أن أصبح رئيس شركة تسلا، الرئيس التنفيذي لشركة ”سبيس إكس“ طرفاً في قضية الخلاف والتشهير بين جوني ديب وطليقته آمبر هيرد، ها هو يدخل على خط الأزمة في فضيحة الملياردير الراحل جيفري إبستاين.

ونفى إيلون ماسك الشائعات التي انتشرت مؤخراً، بأن مرتكب جريمة استغلال القاصرات جنسيا، رجل الأعمال الذي تقول السلطات إنه انتحر في سجنه جيفري إبستاين، قد قام بجولة في منشآت ”سبيس إكس“ الخاصة به.

وجاء ذلك بعد نفيه أيضا وجود علاقة بينه وبين غيسيلين ماكسويل عشيقة وشريكة إبتساين، عقب انتشار صورة تجمع بينهما على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ماسك، في تغريدة له عبر تويتر: ”على حد علمنا، لم يقم أبدا بجولة في سبيس إكس .. لا أعرف من أين يأتي ذلك“، وذلك بعد تغريدة لإحدى المتابعات قالت فيها: ”هل استمتع جيفري إبستاين بجولته الخاصة في ”سبيس إكس“ .. هل ذهبتم للشراب بعد ذلك؟“.

did Jeffrey Epstein enjoy his private tour of @SpaceX ? Did you guys go for a drink after?

