”تسلا“ تنتج سيارتها الكهربائية رقم مليون (صور)

أعلنت شركة ”تسلا“ أنها أنتجت مليون سيارة كهربائية، لتصبح أول شركة لصناعة السيارات تحقق هذا الإنجاز.

ومنذ بضع سنوات، كان من المستبعد أن تتمكن ”تسلا“ من إنتاج عدد كبير من السيارات الكهربائية، ولكن شركة صناعة السيارات تمكنت من إضافة القدرة الإنتاجية لثلاثة برامج للسيارات الكهربائية، وهي: موديل S، موديل X ، ونموذج 3.

ووفقًا لموقع ”إلكتريك“، تستعد ”تسلا“ الآن لإطلاق سيارتها الكهربائية الرابعة موديل Y، بزخم إنجازها الجديد.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، يوم الثلاثاء، أن ”تسلا“، أنتجت سيارتها رقم مليون ونشر صورة للسيارة وهي موديل Y والفريق الذي صنعها.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

ولم تحقق أي شركة صناعة سيارات أخرى هذا الإنجاز، فيما يتعلق بإنتاج سيارات ركاب كهربائية واسعة المدى.

ويشير هذا الإنجاز الجديد -أيضا- إلى الإنتاج الكبير الذي تحقق خلال الربع الأول من عام 2020، إذ أصبحت ”تسلا“ أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم بعد أن تجاوزت BYD في الصين في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ومع ذلك يذكر أنه في حين يشمل إجمالي مبيعات BYD مكونات السيارات الهجينة، لا تنتج ”تسلا“ سوى المركبات الكهربائية بالكامل.

وزادت الطاقة الإنتاجية لشركة ”تسلا“ أيضا في عام 2020 مع زيادة الإنتاج في ”جيجا فاكتوري“ في شنغهاي، وهو ثاني أكبر مصنع لإنتاج سيارات ”تسلا“ في العالم.