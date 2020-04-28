برنامج "مقالب" تونسي يثير الجدل ويستفز المغاربة

أثار برنامج "مقالب" تونسي يتم فيه استدراج فنانين إلى تقديم تنازلات وتقبيل يد شخصية تجسد دور ملك المغرب، استفزاز المغاربة الذين رأوا في البرنامج تعديًا على البروتوكول الملكي، ومسًا بأحد ثوابت المملكة.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج فنانين وإيهامهم بأن برنامج المقالب المصري الشهير لرامز جلال بصدد تصوير حلقات في المملكة المغربية، ويتقمص فيها رامز جلال دور الملك المغربي محمد السادس، ويتم عرض عقود مغرية للفنانين الذين تتم استضافتهم مقابل تقبيل يد الملك ويد ولي العهد، وكلما تنازل الفنان تضاعفت المكافأة المالية التي يحصل عليها.

لكن فكرة البرنامج المعروض على قناة "حنبعل" التلفزيونية الخاصة أثارت غضب رواد مواقع التواصل المغاربة، الذين رأوا فيه مسًا بالبروتوكول الملكي المغربي، وشنوا حملة ضد فيديوهات القناة باليوتيوب.

وقال الفنان الكوميدي المغربي حمزة الفيلالي في تدوينة له على "انستغرام": "مع احترامي للشعب التونسي كافة هذا الذي أسميتموه "كاميرا خفية" تمس بملكنا نصره الله وبولي عهد سيدنا نصره الله، وهؤلاء الأشخاص خط أحمر، ولن نسمح لكم بالمس بكرامتنا أو كرامة ملكنا، بل نحن نفاخر بالبروتوكول الذي تضحكون منه"، معتبرًا في الوقت ذاته أن "هذه القناة وهذا البرنامج لا يمثلان الشعب التونسي".

واعتبر نشطاء مغاربة أن البرنامج أساء لثوابت المملكة المغربية، وأن المستفز في الأمر أن الذي تقمص دور الملك يرتدي عمامة سوداء شبيهة بتلك التي يرتديها ملك المغرب.

ودفعت هذه الاحتجاجات قناة "حنبعل" التونسية إلى نشر بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أكدت فيه "حرصها على متانة وصفاء العلاقات التونسية المغربية، وأنها لا تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون أداة للإساءة إلى العادات والمؤسسات المغربية التي يجب أن تظل فوق كل المزايدات"، وفق تعبيرها .

وأكدت القناة "تمسكها بثوابتها التي وصفتها بالسامية التي تنأى بها عن مثل هذه الممارسات وتحصن رسالتها الإعلامية من أي زيغ أو انحراف"، كما جاء في البيان.

وكانت الفنانة الاستعراضية التونسية "زازا"، التي وقعت في فخ هذا البرنامج في حلقته الأولى، قد صرحت بأن منتج البرنامج وليد الزريبي تلاعب بـ "مونتاج" الحلقة وأساء إليها.

وقالت زازا: ''تمسكت بعدم تقبيل يد الملك وابنه ورفضت تصوير مشهد السقوط في المسبح ومشهد التحرش؛ لأن صورة تونس في الميزان"، بحسب تعبيرها.

في المقابل، علق وليد الزريبي بأنه لم يتم التلاعب بالمونتاج، وقال: "في النهاية هذه لعبة ويجب تقبلها بكل روح رياضية"، حسب قوله.