واشنطن تمدد القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني 60 يوما

أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يومًا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، تمديد القيود التي فرضتها بلادها على البرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يومًا.

واتهمت أورتاغوس إيران، بمواصلة الأنشطة النووية وتوسيعها، ووصفت ذلك بـ ”غير المقبول“.

وأكدت أن بلادها ستواصل اتباع السبل الدبلوماسية والاقتصادية لعرقلة الأنشطة الإيرانية ”المخلة بالاستقرار“ حسب وصفها.

وأشارت إلى أنّ بلادها ستواصل مراقبة كافة الأنشطة النووية الإيرانية عن قرب، وأنّ القيود المفروضة قابلة للتغيير في أي وقت.

من جانب آخر، أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران في وقت سابق، من بعض العقوبات، ليسمح للشركات الأوروبية والروسية والصينية العمل في المنشآت النووية الإيرانية ذات الأغراض المدنية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنّ وزير الخارجية مايك بومبيو، عارض إعفاءات ترامب، إلا أنه تم إقرارها بعد توصيات من وزير الخزانة ستيفن منوشين، بأنها ستخفف من حدة الانتقادات الموجهة لواشنطن، والمتعلقة بفرض عقوبات على إيران التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت الخميس الماضي، فرض عقوبات على 15 فردا و5 شركات مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض العقوبات على تلك الشركات، مشيرًا إلى أن مقرها العراق وإيران.

وفي 8 مايو/أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، وبدأت في فرض عقوبات اقتصادية ضد الأخيرة.

ورغم أنّ العقوبات لا تستهدف القطاع الصحي بشكل مباشر في إيران؛ إلا أنّ العقوبات المصرفية الأحادية، وتهرّب الشركات الأجنبية من مزاولة التجارة مع إيران، خشية إدراج اسمها على لائحة العقوبات الأمريكية، يعرقلان استيراد المستلزمات الصحية والأدوية في إيران.