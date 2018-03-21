لبنان.. حكم قضائي جديد بحق حنبعل القذافي

أصدرت محكمة استئناف الجنح في العاصمة اللبنانية، بيروت، قرارًا يقضي بفسخ الحكم الابتدائي الذي سبق وصدر عن القاضي الجزائي، وكان قد أبطل ملاحقة حنبعل القذافي، بتهمة “تحقير القضاء”.

وبحسب مجموعة LBC اللبنانية، قضت المحكمة بالحكم على حنبعل بالسجن مدة سنة و3 أشهر، وتغريمه مليوني ليرة لبنانية (ما يعادل 1350 دولارًا).

وكان حنبعل قد نفى للقاضي الجزائي ما أسند إليه من تهم تتعلق بتحقير وتهديد القضاء، قائلًا: “إن المحقق العدلي زاهر حمادة استفزه حين قال له، إن والده مجرم وقاتل أمام المحامين الذين كانوا يحضرون الجلسة”.

وفي مطلع 2017 أصدر القضاء اللبناني حكمًا ببراءة حنبعل القذافي، وكان القضاء قد أصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا، قبل اتهامه لاحقًا بتحقير القضاء.

وسبق أن كشفت زوجة حنبعل اللبنانية، ألين سكاف، عن خطف زوجها في لبنان وتسليمه للأجهزة الأمنية.