استطلاع: البريطانيون لا يريدون عودة الأمير هاري وميغان ماركل للمملكة المتحدة‎

كشف استطلاع جديد للرأي أن بعض البريطانيين لا يريدون عودة الأمير هاري وميغان ماركل إلى المملكة المتحدة؛ لاستئناف مهامهما كأعضاء كبار في العائلة المالكة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة Redfield & Wilton Strategyies أن فيروس "كورونا" غير وجهة نظر الجمهور لهاري وميغان بطريقة سلبية، على الرغم من محاولتهما القيام بدور وسط الأزمة، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأجرت الشركة الاستطلاع على 1500 شخص، كشف 54٪ منهم أنهم لا يفضلون عودة هاري وميغان إلى المملكة المتحدة لتمثيل البلاد إلى جانب شقيقه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

فيما قال 28٪ فقط إنهم يجب أن يعودوا إلى بريطانيا، واتخذ 18٪ موقفًا محايدًا، وبالنسبة للأمير هاري، وقال 33 ٪ إن لديهم نظرة أسوأ له فيما قال 19 ٪ إن رأيهم لم يتحسن، وكانت أرقام ميغان ماركل سلبية بنسبة 36 ٪ وإيجابية بنسبة 20 ٪.

تم إجراء الاستطلاع قبل أن يظهر الزوجان وهما يوزعان وجبات الطعام لسائقي Project Angel Food.

ويعيش دوق ودوقة ساسيكس حاليًا في لوس أنجلوس مع ابنهما أرشي البالغ من العمر 11 شهرًا ومن قبل كانا يعيشان في كندا إلا أنهما قررا مغادرتها بلا رجعة.

كان قد تنحى الأمير هاري وميغان ماركل عن دورهما في العائلة المالكة بدوام كامل رسميا في 31 مارس، بعد أيام من دخول بريطانيا في الإغلاق في 23 مارس وسط أزمة انتشار فيروس "كورونا".

وأطلق الزوجان مؤسسة خيرية جديدة تُدعى Archewell، وقدما من خلالها وجبات مجانية لبنوك الطعام في الولايات المتحدة.

ومنذ يومين، قرر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التبرع بـ 90 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 100.000 دولار) لمؤسسة خيرية بريطانية.

ويأتي ذلك التبرع من العائدات القادمة من بث الزفاف الملكي لدوق ودوقة ساسيكس في عام 2018، وفقا لمجلة "هاربر بازار" الأمريكية.

وعبر الزوجان عن سعادتهما الكبيرة؛ لأن العائدات ذهبت لسبب وجيه، نظرا لما يشهده العالم من ازدياد في عدد الأشخاص المحتاجين بسبب الأزمة الصحية.

وتبرع دوق ودوقة ساسيكس بالمبلغ إلى منظمة إطعام بريطانيا، وهي منظمة تهدف إلى تزويد الأسر المحتاجة بالطعام والوجبات الساخنة في جميع أنحاء بريطانيا.