الكويت .. حالة وفاة و 93 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 1751 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة لوافدة بنغالية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالمرض بلغ عددها 83، من بينها: حالة واحدة لمواطن كويتي، و64 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، وست حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، وخمس حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالتان لمقيمين من الجنسية النيبالية، وحالة لمقيم من الجنسية الأمريكية، وحالة لمقيم من الجنسية اليمنية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

وأوضح أنه سجلت عشر حالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، منها حالتان لمواطنين كويتيين، وحالتان لمقيمين من الجنسية الأردنية، وحالتان لمقيمين من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية العمانية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية الأفغانية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية.

وحول مجموع الحالات التي تعافت، قال المسؤول الكويتي إنها بلغت 280 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض، بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 22 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعن مجموع عدد الحالات المصابة بالفيروس وتتلقى العلاجات في العناية المركزة، أوضح بأنه بلغ 34 حالة، بواقع 18 حرجة و16 مستقرة، وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 1465 حالة.