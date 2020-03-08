بالصور.. هكذا ظهر الأمير هاري وميغان ماركل في آخر جولاتهما الملكية (صور)

ظهر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في لندن؛ لحضور مهرجان ”ماونت باتن“ للموسيقى، والذي يحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية، وبالذكرى الثمانين لتأسيس قوات الكوماندوز البريطانية، والمقرر عقده لمدة يومين، حيث ظهرا بإطلالتين متطابقتين باللون الأحمر.

وبحسب ما نشرته مجلة ”كوسموبوليتان“ البريطانية، فإن الأمير هاري وزوجته ميغان يتواجدان حاليا في لندن؛ من أجل إنهاء جولتهما الأخيرة كعضوين ملكيين، وسيبدأ تنفيذ قرارهما بالتنحي عن جميع الواجبات الملكية مع بداية فصل الربيع.

ومن أبرز اللقطات في المهرجان الموسيقي، هي إطلالتا ميغان والأمير هاري بنفس اللون، حيث ارتدت ميغان فستانا باللون الأحمر يغلب عليه الطابع الملكي من مجموعة أزياء Safiyaa، تبلغ قيمته 1600 دولار، وأمسكت بحقيبة حمراء صغيرة من ماركة مانولو بلانيك، تتعدى قيمتها 1600 دولار، وحذاء أكوازورا باللون الأحمر، وأقراط من سيمون روشا، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة “ ديلي ميل“ البريطانية.

وارتدى الأمير هاري بدلة رسمية يغلب عليها اللون الأحمر، بصفته القبطان العام لمشاة البحرية الملكية، بالإضافة لتعليق مداليتين تم منحهما له في أفغانستان.

يذكر أن عائدات هذا المهرجان ستذهب إلى جمعية المارينز الملكية الخيرية ومؤسسة كليك سارجنت الخيرية لمكافحة السرطان، وقبل بداية الحفل تلقى الأمير هاري وميغان تصفيقا حارا قبل أن يبدأ النشيد الوطني، وذلك أثناء تواجدهما في قاعة الأمير ألبرت الملكية، والتي افتتحتها الأميرة فيكتوريا عام 1871؛ تخليدا لزوجها الراحل الأمير ألبرت.

ويعتبر هذا الظهور، هو الأول لميغان في المملكة المتحدة، بعد قرار التنحي، حيث ظهرت في بداية زيارتها بجانب زوجها الأمير هاري في حضور مهرجان Endeavour، حيث ارتدت فستانا باللون التركواز من مجموعة أزياء فيكتوريا بيكهام، وتتعدى قيمته 1200 دولار، وظهرا في لقطات لطيفة والأمير هاري ممسك بمظلة لحمايتهما من الأمطار.

وفي وقت سابق، طالبت الملكة إليزابيث الأمير هاري وزوجته ميغان، بالقدوم لبريطانيا لحضور خدمة الكومنولث، وذلك بعد الدراما الملكية الأخيرة، ورغبة الزوجين في الابتعاد عن الحياه الملكية والاستقلال ماديا واجتماعيا بحياتهم في كندا، بعيدا عن بروتوكولات القصر الملكي.