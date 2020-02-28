الأمير هاري يدخل عالم الغناء (فيديو)

توجه الأمير هاري إلى ستوديو ”آبي رود“ في لندن لتسجيل أغنية مع النجم ”جون بون جوفي“، بمناسبة ”إنفيكتس غايمز“ 2020 ، وهو حدث رياضي دولي، يشارك فيه أفراد الخدمات المسلحة المصابون أو الجرحى أو المرضى، أسسه الأمير هاري ويرعاه.

ونشر حفيد الملكة إليزابيث الثانية فيديو في حساب ”ساسكس رويال“ على إنستغرام ، يصور جزءا من تواجده بداخل الأستوديو، الذي سبق أن ارتادته أشهر المجموعات الغنائية، مثل ”بيتلز“ و“بينك فلويد“ و“أوازيس“.

وبدا زوج ميغان ميركل متخوفا من تجربة الغناء، و“جون بون جوفي“ يشجعه قائلا: ”الأمر بسيط خذ نفسا عميقا واسترخ“، وتم تسجيل الأغنية بالفعل، لكن لن يكشف عنها في الوقت الحالي.

وبعد التسجيل، قام الأمير هاري بجولة في الأستوديو، والمغني يقدم له توضيحات حوله، كما استمع لأغنية من أداء مجموعة هاوية كما يبدو.

ويتواجد الأمير هاري وزوجته حاليا في بريطانيا للقيام بآخر أنشطة رسمية لهما قبل الانفصال عن العائلة الملكية نهاية آذار/مارس المقبل، كما سيجريان لقاءات غير رسمية لخدمة مصالحهما الخاصة حسب موقع ”كلوزر“.

وينزل الزوجان خلال فترة تواجدهما في إقامة “ Frogmore Cottage“ في ويندسور، التي أهدتهما إياها الملكة في أبريل 2019 بعد ولادة طفلهما أرشي.