عبدالله السدحان يكشف السر الحقيقي لوقف "طاش ما طاش" (فيديو)

كشف الفنان السعودي عبدالله السدحان، السبب وراء عدم إنتاجه ومواطنه الفنان ناصر القصبي أجزاء جديدة من مسلسل "طاش ما طاش"، موضحا: "للمرة الأولى أقولها هذا العمل ليس ملكا لي أو لناصر أو ملكا لأحد كي نسأل عن إنتاجه".

وكان ناصر القصبي، قال في تصريحات متلفزة ببرنامج "ياهلا" الذي يعرض عبر فضائية "روتانا خليجية" ويقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي، إن مسلسل "طاش ماطاش" تم إنتاجه في البدايات من جانبه ومعه السدحان وعامر كمقاولين.

وأضاف السدحان قائلا: "مسلسل (طاش ما طاش) مُلك التلفزيون السعودي وعندما تم إنتاجه بليالي أو باسم الهدف كنا مقاولين أي: منتج منفذ، المالك هو التلفزيون ونحن طُلب منا أنا وناصر أن نقدم عمل طاش ما طاش وانتهى دورنا".

وتابع: "بدأت الأصوات ووصلت الأمور للمحكمة وكانت هناك ورقة تصارع بها البعض على ملكيته للعمل وتم الاستناد عليها، والتلفزيون اللي سوى الورقة هذه اللي أنا أجهل من يكون هذا فرط في ملك جهاز دولة للأسف وتم الاستناد على هذه الورقة من جهات أخرى".

وأضاف عبدالله السدحان، أنه لا يوجد خلاف بينه وبين ناصر القصبي أوصلهما للمحكمة، كما أُثير، موضحا أنه وناصر لم يدخلا المحكمة وكان الأمر لا يتعدى كونه فصلا في شركة وكان لا بد من تدخل المحكمة أو وزارة التجارة وتم استقدام محامين للقيام بالأمر بدلا منا.

وأكد السدحان أنه لا يمانع من العمل مجددا مع ناصر القصبي في أي عمل فني شريطة أن يكون هذا العمل جيدا، مبينا: "لو كان النص جيدا وشخصيتي جيدة ويليق بعبدالله السدحان ومحبيه أقبل، الفن لا علاقة له بخصام ولا خلاف، الفن ليس ملكي وهو ملك المتلقي، ولابد أن نحترمه وليس لدي أي اعتراض ويوجد بعض الجهات تثير الأمور ويقولون هذا معه خلاف ما نبيه يعني شغل حريم للأسف".

وشدد السدحان على أنه لم يقدم الشخصية الحجازية بشكل جيد موضحا السبب بالقول: "لأني ماني شاطر في التقليد، وأذني الموسيقية ماهي جيدة، دائمًا الممثل اللي يدندن ويحفظ كلمات فهو شاطر في التقليد ولن أقدم عملا به تقليد في الفترة القادمة نهائيًا".

وبين عبدالله السدحان أن مسلسلاته الأخيرة "مستر كاش" و"بدون فلتر" لم تأخذ النسبة الكبرى من النجاح رغم أنها أفكار جيدة منوها أننا كنا مضروبين بالوقت والميزانية، لأن الأجهزة التلفزيونية مربوطة بميزانية الدولة وعندما تتقدم يكون مع اقتراب شهر رمضان.

واستأنف قائلا: "إذا أردت أن تقدم عملا إبداعيا يجب أن تكون هناك ميزانية جيدة علمًاا أن هناك ميزانيات تقدم لأعمال لا تستحق أن تعرض وهذه الأعمال كثيرة وأعرف ميزانيتها الضخمة واطلعت عليها ولا تستحق هذه الأعمال هذه الميزانيات وأعرف لمن ومن".

واستطرد قائلًاا: "نحن نحاول تقديم أعمال إبداعية نكاسر ويتم التخفيض في الميزانيات ومدري ليش إذا جاء السدحان للتلفزيون صار التقشف موجودا، ولا أعرف السبب الحقيقي وراء ذلك".

وأردف بالقول: "نحن نتكلم في عدة مراحل وبدأت مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ومر عليها أكثر من رجل وكلهم فيهم الخير والبركة وبذلوا قصارى جهدهم ولكن ما همهم الأول الدراما أو عبدالله السدحان لديهم مسؤوليات أكبر ولم نجد الرجل الذي يُصغي وليس لقاء لدقائق".

وأوضح: "نحتاج رجل يسمع ولا نبي أن يُقال نعم خذ هذا المبلغ ولكن سنجد الرجل الذي يُصغي ويكون متفرغ لأن حاليًا صار في تغيرات ولكن العمل الدرامي السعودي لابد أن يكون هناك ميزانية ويمنح الوقت سواء لرمضان أو غير رمضان، ونعمل لرمضان قبل شهور وتقول وريني مشيتك وليس قبل رمضان بشهرين يكون العمل".

الفنان #عبدالله_السدحان من الحجر المنزلي:

إذا أردت أن تقدم عمل إبداعي يجب ان تكون هناك ميزانية مناسبة ومدري ليش إذا جا السدحان للتلفزيون صار التقشف موجود، رغم أن هناك مبالغ ضخمة دفعت لأعمال لا تستحق أن تُعرض. #برنامج_ياهلا#خلك_في_البيت#كلنا_مسؤول@Abdulsadhan pic.twitter.com/4y7GXhBg4s — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 14, 2020

وتحدث عبدالله السدحان عن أحدث أعماله فقال: "صورت مع إخواني في الكويت مسلسل (كسرة ظهر) من إخراج أحمد المقلع"، موضحا أنه تعلم من المخرج الكثير وسيخرج العمل للنور في رمضان.

وأوضح أنه قدم مسرحية كوميدية اجتماعية على مسرح الشيخ جابر وقدم شخصية أبو مساعد، منوها أنه عاد إلى السعودية على أزمة وباء كورونا وكان يشارك في عمل مصري سعودي بعنوان "الديك الأزرق"، مع بيومي فؤاد وشيماء سيف ولكن تم إرجاؤه عن العرض لأن التصوير لم يكتمل.

وعن الإشاعات التي تثار ضده، بأنه غير ملتزم في التصوير كما لو أنه منتج فقال: "سمعت هذا الكلام من منتجين ومخرجين لمسلسل (الديك الأزرق) وجلسنا وصارحوني بأن البعض قال لهم لماذا استعنتم بعبدالله لأنه غير ملتزم وهيؤذيكم علما بأني أول واحد أكون في التصوير".