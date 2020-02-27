تعرض عبدالله السدحان لحادث سير في طريقه إلى الرياض (فيديو)

كشف الفنان السعودي عبدالله السدحان عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الخميس، عن تعرضه لحادث سير، مؤكدا أنه بخير وبصحة جيدة.

وأوضح الفنان ”السدحان“ في تغريدة له، أنه كان متوجها في أول يوم تصوير مسلسل ”الديك الأزرق“، وفي أثناء قيادته مركبته، فوجئ بقائد مركبة يصطدم به، مبررا إعلانه تعرضه لحادث سير، بتجنب الإشاعات.

الحمدلله على كل حال سالمين .

من زود الوناسة ما امدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز اول يوم تصوير الديك الأزرق ليقدر الله وياتي احدهم ويقشني انا و سيارتي .

لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف ام لا وحده رده . الأهم انا بخير ومن معي تجنباً للأشاعة . pic.twitter.com/rjEDFha67B — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) February 27, 2020

وكتب: ”الحمدلله على كل حال سالمين . من زود الوناسة ما امدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز اول يوم تصوير الديك الأزرق ليقدر الله وياتي احدهم ويقشني انا و سيارتي . لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف ام لا وحده رده . الأهم انا بخير ومن معي تجنباً للأشاعة“.

يذكر أن الفنان السعودي عبدالله السدحان يشارك في بطولة المسلسل الكوميدي ”الديك الأزرق“ إلى جانب الفنان المصري بيومي فؤاد، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.