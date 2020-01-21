عبدالله السدحان يوضح سبب وصفه للدراما السعودية بـ“الجمعية“ (فيديو)

أوضح الفنان السعودي عبدالله السدحان قصده من وصفه للدراما السعودية ب“الجمعية“ ، خاصة بعد مشاركته في عمل فني بالكويت.

وأوضح السدحان خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عندما قام بعمل مقارنة بين الطريقة التي يتم بها إنتاج العمل الفني بالكويت والسعودية، وجد أن الأولى تعمل تقريبا بنصف الأعداد التي تستهلكها الثانية، وهو ما يوفر الكثير من الأمول والجهود التي تضيع دون جدوى.

وعن سبب وصفه للدراما السعودية بأنها جمعية، قال ان العمل الدرامي يشارك فيه أعداد كبيرة سواء من الجانب الفني أو الإنتاجي وهو ماي حتاج إلى ميزانيات ضخمة دون وجود داعي، فضلا عن أن كثرة الأشخاص تعطل أكثر ما تساعد، اما الدراما الكويتية تتميز بالاحترافية اي انها لا تختاج لكل هذا العدد من أجل تقديم عمل درامي مميز.

وتابع :“وأكيد الدراما الكويتية شي رائع وارض خصبة لتقديم أعمال ومسلسلات من خلال التسهيلات الموجودة من خلال وجود الشباب وشركات الانتاج المميزة والمحترفة التي تمكنهم من تقديم عمل فني رائع ومميز“.

وكان قد أثار الفنان السعودي عبدالله السدحان، جدلا واسعا، بعد أن علق في تصريحات له على خوضه تجربة مسرحية جديدة في الكويت، والتي تأتي بعد غياب استمر 28 عاما، حيث انتقد طريقة تعامل السعوديين مع العملية الإنتاجية.

وقارن السدحان ما رآه من تعامل في الكويت خلال تحضيراته للعرض والبروفات، وما تحرص عليه الطواقم الفنية والإنتاجية هناك، وبين ما يحدث في المملكة العربية السعودية، التي قدم فيها طيلة مشواره الفني العديد من الأعمال، واصفا طريقة العمل في السعودية بأنها مثل الجمعية التعاونية.

ونشر عبدالله السدحان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”تويتر“، تناول فيه ظهور طاقمي العمل الفني والإنتاجي في عمله المسرحي الجديد ”الثمن“، وعلقّ قائلا: ”من خلال تجربتي في عمل كسرة ظهر وإطلاعي على سير الإنتاج في دولة الكويت، وجدت أرضا خصبة منظمة لتقديم عمل فني بغض النظر عن دور الجهات الرسمية“.

وكانت طريقة ردود بعض المتابعين عليه تحمل في طياتها الكثير من الحزن، بسبب وصفه للسعوديين بهذا الوصف.