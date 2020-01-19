عبدالله السدحان ينتقد طريقة تعامل السعوديين مع الإنتاج الفني (فيديو)

أثار الفنان السعودي عبدالله السدحان، جدلا واسعا، بعد أن علق في تصريحات له على خوضه تجربة مسرحية جديدة في الكويت، والتي تأتي بعد غياب استمر 28 عاما، حيث انتقد طريقة تعامل السعوديين مع العملية الإنتاجية.

وقارن السدحان ما رآه من تعامل في الكويت خلال تحضيراته للعرض والبروفات، وما تحرص عليه الطواقم الفنية والإنتاجية هناك، وبين ما يحدث في المملكة العربية السعودية، التي قدم فيها طيلة مشواره الفني العديد من الأعمال، واصفا طريقة العمل في السعودية بأنها مثل الجمعية التعاونية.

ونشر عبدالله السدحان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”تويتر“، تناول فيه ظهور طاقمي العمل الفني والإنتاجي في عمله المسرحي الجديد ”الثمن“، وعلقّ قائلا: ”من خلال تجربتي في عمل كسرة ظهر وإطلاعي على سير الإنتاج في دولة الكويت، وجدت أرضا خصبة منظمة لتقديم عمل فني بغض النظر عن دور الجهات الرسمية“.

وأضاف الفنان السعودي:“الأعمال تنفذ بسلاسة ويسر إلا ما كتب الله، ومن خلال طواقم فنية وإنتاجية بأعداد قليلة، وليس كما هو حاصل لدينا وكأنما نحن جمعية تعاونية“.

من خلال تجربتي في عمل كسرة ظهر واطلاعي على سير الأنتاج في دولة الكويت وجدت ارض خصبة منظمة لتقديم عمل فني بغض النظر عن دور الجهات الرسمية .

الأعمال تنفذ بسلاسة ويسر الا ما كتب الله ومن خلال طواقم فنية وإنتاجية بأعداد قليلة وليس كما هو حاصل لدينا وكأنما نحن جمعية تعاونية . pic.twitter.com/IkrZQiAUBz — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) January 19, 2020

وكانت طريقة ردود بعض المتابعين عليه تحمل في طياتها الكثير من الحزن، بسبب وصفه للسعوديين بهذا الوصف، حيث قال أحد المتابعين: ”إن شاء الله تزين الأمور يابو تركي، لا تنسى تأثير الصحوة وبلاش نتكلم في الماضي“، في إشارة إلى أن ما تشهده السعودية من طفرة فنية ستعيد الأمور إلى نصابها على كافة الأصعدة.

فيما قال له متابع آخر بطريقة تهكمية: ”فعلا هي أرض خصبة منظمة، وهي المكان المناسب لك على الأقل في هذه الفترة، كل التوفيق لك أستاذنا الحبيب ولطاقم العمل“.

وكان عبدالله السدحان، قد علقّ على قرار عودته للمسرح، قائلا: إن ”هذا العرض المسرحي أثار شجون أبو مساعد، إذْ نشر مقطع من عرض مسرحي قديم له جمعه بالفنان الراحل محمد العلي، ليوضح أنه ومن خلال قراءة متمعنة لنص العرض المسرحي الثمن، قرر العودة إلى المسرح بعد غياب جيل من الزمن“.

وأضاف الفنان السعودي: ”تم صياغة النص والحوارات من قبل الأديب عبدالعزيز السريع بطريقة لا ترى أمامك دلال بياع شراي وكميسيون ويصرف عملات إلا أبو مساعد بعينه وعلمه رحنا جينا“.

مسرحية الثمن و من خلال قراءة متمعنة ثارت شجون ابو مساعد للعودة الى المسرح بعد غياب جيل من الزمن .

تم صياغة النص والحوارات من قبل الأديب عبدالعزيز السريع بطريقة لا ترى أمامك دلال بياع شراي وكميسيون ويصرف عملات الا ابو مساعد

بعينه وعلمه رحنا جينا .

@jacc_kw pic.twitter.com/Pl5J2IWEri — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) January 13, 2020

يُذكر أن مسرحية ”الثمن“ سوف تُعرض ضمن فعاليات الموسم الثالث لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، التي تتضمن 100 فعالية متنوعة بين أعمال استعراضية ومسرحية وموسيقية، ومن بين الفعاليات عرض الفنان عبدالله السدحان الذي يعود إلى خشبة المسرح بعد غياب منذ آخر مسرحية قدمها بعنوان ”للسعوديين فقط“ مع النجم الراحل بكر الشدي ويوسف الجراح.