عبدالله السدحان يعلق على عودته للمسرح بعد غياب 28 عامًا

علقّ الفنان السعودي عبدالله السدحان على عودته للمسرح، بعد غياب استمر 28 عامًا، من خلال مسرحيته الجديدة ”الثمن“.

ونشر عبدالله السدحان مقطعا من عرض مسرحي له جمعه بالفنان الراحل محمد علي، موضحا أنه من خلال قراءة متمعنة لنص العرض المسرحي ”الثمن“ قرر العودة إلى المسرح بعد غياب جيل من الزمن.

وقال السدحان في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”مسرحية الثمن ومن خلال قراءة متمعنة أثارت شجون أبو مساعد للعودة إلى المسرح بعد غياب جيل من الزمن“.

وأضاف الفنان السعودي: ”تم صياغة النص والحوارات من قبل الأديب عبدالعزيز السريع بطريقة لا ترى أمامك دلال بياع شراي وكميسيون ويصرف عملات إلا أبو مساعد بعينه وعلمه رحنا جينا“.

مسرحية الثمن و من خلال قراءة متمعنة اثارت شجون ابو مساعد للعودة الى المسرح بعد غياب جيل من الزمن .

تم صياغة النص والحوارات من قبل الأديب عبدالعزيز السريع بطريقة لا ترى أمامك دلال بياع شراي وكميسيون ويصرف عملات الا ابو مساعد

بعينه وعلمه رحنا جينا .

@jacc_kw pic.twitter.com/Pl5J2IWEri — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) January 13, 2020

وتفاعل العديد من محبي الفنان عبدالله السدحان مع تغريدته، وأثنوا على قرار عودته للمسرح والتي تأتي من بوابة الكويت وتعرض مع نخبة من نجوم الفن في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على مدى أربعة أيام من 23 حتى 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان من بين المعلقين الإعلامية فجر السعيد التي قالت: ”الله يوفقك ونجاح منقطع النظير بإذن الله، عبدالعزيز السريّع أستاذ وحواره رائع وأنت سيد المسرح أكيد النتيجة مبهرة“.

الله يوفقك ونجاح منقطع النظير بإذن الله .. عبدالعزيز السريّع استاذ وحواره رائع وأنت سيد المسرح أكيد النتيجه مبهره — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) January 13, 2020

والعرض المسرحي ”الثمن“ مأخوذ عن نص للكاتب الأمريكي آرثر ميلر ألفه عام 1968، وتمت معالجته من خلال الكاتب المسرحي عبدالعزيز السريع وتدور أحداثه حول ميراث عائلي ”قطع أثاث“ تُعرض للبيع بعد وفاة رب الأسرة، وتناقش القيمة المادية والمعنوية لهذه القطع في سياق القرارات التي يتخذها الأبناء، والصراع الذي ينشأ بينهم بسبب اختلاف توجهاتهم مع البحث عن السلام مع الماضي، والأمل في المستقبل.

وتدور أحداث العمل في مكان واحد، وزمان واحد، وتتناول العلاقة بين شخصياتها الأربع من خلال الحوار الكاشف عن أبعاد تلك الشخصيات، ويتولى إخراج المسرحية المخرج يوسف الحشاش، ويؤدي دور البطولة فيها عبدالله السدحان من المملكة العربية السعودية، ومن الكويت ناصر كرماني، وشهاب جوهر، وفاطمة الطباخ، وصمَّم الديكور الفنان محمد الربيعان.

يُذكر أن مسرحية ”الثمن“ تُعرض ضمن فعاليات الموسم الثالث لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي التي تتضمن 100 فعالية متنوعة بين أعمال استعراضية ومسرحية وموسيقية، ومن بين الفعاليات عرض الفنان عبدالله السدحان الذي يعود إلى خشبة المسرح بعد غياب منذ آخر مسرحية قدمها بعنوان ”للسعوديين فقط“ مع النجم الراحل بكر الشدي ويوسف الجراح.