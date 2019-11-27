 عبدالله السدحان يوضح حقيقة عرض مقتنیاته للبيع – إرم نيوز‬‎

عبدالله السدحان يوضح حقيقة عرض مقتنیاته للبيع

عبدالله السدحان يوضح حقيقة عرض مقتنیاته للبيع

المصدر: فريق التحرير

بعد الانتقادات التي تعرَّض لها الفنان السعودي عبدالله السدحان بسبب عرض مقتنياته الفنية عبر مقطع فيديو، رد الفنان أن الأمر كان مجرد ”طقطقة“.

ونشر السدحان تغريدة للتوضيح قال فيها، إنه عرضھا للاطلاع فقط ولیس للبیع، قائلًا: ”(مھیب معروضة للبیع للاطلاع فقط) بمعنى أخاطب وأطقطق لمن؟ إلا إذا ھي طقطقه كما أطقطق شيء آخر“.

وكان الفنان السعودي نشر مقطع فیديو يعرض فیه مقتنیاته الفنیة، منھا مشلح عمره أكثر من 50 عاماً، و“حقیبة محیمید“ التي ُ سمیت باسم أول سھرة تلفزيونیة سعودية ”محمود ومحیمید“، مشیراً إلى بیع الفنان راشد الماجد عوده في حفلة بموسم الرياض أخيرًا، وتضمنت التغريدة طلب شاب يتولى التسويق له.

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