”القاضي ناصر القصبي“.. فصل قاضٍ سعودي يعيد مشهدا شهيرا من ”طاش ما طاش“ للواجهة

أعادت واقعة فصل قاضٍ سعودي وإنهاء خدماته تأديبيا وتحويله إلى النيابة لتأييده طلاق زوجة من زوجها ومن ثم الزواج بها، إلى الواجهة، مشهدا شهيرا للفنان السعودي ناصر القصبي، في مسلسل ”طاش ما طاش“.

وتداول مدونون سعوديون وسم #ناصر_القصبي وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعيدين مشهدا بإحدى حلقات المسلسل التي أدى فيها ناصر القصبي قصة مشابهة لواقعة القاضي السعودي المفصول في منطقة القصيم.

واستقطع المدونون المشهد الذي تناول فيه القصبي واقعة تطليق قاضٍ شرعي لامرأة لجأت إليه تشكو زوجها بسبب معاناتها من شخير زوجها أثناء نومه.

وقال القصبي وقتها للزوج، حينما اكتشف جمال زوجته، إن الشخير موجب للتطليق، ولاحقا ظهر ”القاضي“ في المشهد مع الزوجة المطلقة وهي تقول: ”هاد آخر شي كنت أفكر فيه إنك تكون زوجي في يوم من الأيام“، ليرد القاضي عليها بقوله: إن ”الإنسان ما له إلا ما كتب الله له والزواج ترى هذا أمر مكتوب ومقدر“.

#ناصر_القصبي أخبار عن فصل قاضي في القصيم وإحالته للمحاكمة بعد أن طلّق زوجة من زوجها ثم الزواج منها مسيار. والذي ذكّر المغردين بإحدى حلقات طاش ماطاش حيث أدّى فيها ناصر القصبي نفس القِصة قبل سنوات. pic.twitter.com/pmMAfJQEBj — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 23, 2020

وبدأ رواد مواقع التواصل التعبير عن رأيهم في القصة وربط الأمر بالفنان القصبي. وعلق مغرد يُدعى إبراهيم المنيف بالقول: ”فصل قاض في القصيم لأنه طلق زوج من زوجته، ثم تزوجها مسيار. وش وضع الزوجة اللي تقبل بالطلاق من زواج علني، وتتزوج زواج مخفي؟ عرفتوا الحين ليش كان الوعّاظ يطالبون بمقاطعة #طاش_ما_طاش وأعمال #ناصر_القصبي؟ وتمادي بعضهم لحد التكفير؟ لأنه كان فاضحهم في وقت كانت الناس فيه تقدسهم“.

فصل قاضي في القصيم لأنه طلق زوج من زوجته، ثم تزوجها (مسيار)

*وش وضع الزوجة اللي تقبل بالطلاق من زواج (علني)، وتتزوج زواج (مخفي)؟

*عرفتوا الحين ليش كان الوعّاظ يطالبون بمقاطعة #طاش_ما_طاش وأعمال #ناصر_القصبي؟ وتمادى بعضهم لحد التكفير؟

(لأنه كان فاضحهم في وقت كانت الناس فيه تقدسهم) pic.twitter.com/ScljWKDQpm — إبراهيم المنيف (@altamimi14) February 23, 2020

وأشاد مغرد يُدعى مطلق ندا بآراء القصبي فنشر مقطع فيديو يتحدث فيه عن آراء الفنان السعودي في الديمقراطية، وعلق بالقول: ”كلام #ناصر_القصبي فيه من الواقعية الشيء الكثير“.

كلام #ناصر_القصبي فيه من الواقعية الشيء الكثير :-↓

pic.twitter.com/uHcc7azlP0 — مطلق نـدا (@mutlaq_nada) February 23, 2020

وبدأ البعض استعادة مشاهد للقصبي تشير إلى أنه يستطيع تقمص أي شخصية، فشارك حساب يُدعى ”بقايا حنين“ مقطع فيديو من أحد أعمال ناصر القصبي وعلق قائلا: ”ناصر هو ناصر أنا أشوف فيه الفنان اللي يقدر يتقمص أي شخصية هو حاطها في باله“.

#ناصر_القصبي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ناصر هو ناصر انا اشوف فيه الفنان الي يقدر يتقمص اي شخصية هو حاطها في باله ..!???????????????????? pic.twitter.com/6Fj6O9qRgg — بقايا حنين (@Wu66_ii) February 23, 2020

وغرّد حساب آخر وهو يشيد بالقصبي قائلا ”#ناصر_القصبي كان يتكلم عن الواقع والمستقبل“.

يُذكر أن مسلسل ”طاش ما طاش“ يُعد من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي، وكانت بطولة السلسلة مشتركة بين الفنانين ناصر القصبي وعبد الله السدحان.