لماذا طلب تركي آل الشيخ من صحيفة عكاظ الاعتذار؟‎

طلب رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، من صحيفة عكاظ، اليوم الجمعة، أن تقدم اعتذارها، لكل من ”هضمت حقوقهم العملية والأدبية“، عقب نشرها مقالة أشادت بدوره على مستوى الترفيه في المملكة.

ونشر آل الشيخ، رابط المقالة المنشورة عبر صحيفة الرياض والتي تشيد بجهوده، شاكرًا إياها على متابعتها لعمل هيئة الترفيه والمواسم التي شهدتها المملكة مؤخرًا.

وقال آل الشيخ، إنه من المهم توضيح عدد من النقاط في هذا الموضوع.

الى صحيفة عكاظ العريقة وأخي العزيز جميل الذيابي https://t.co/NR7LpPmyuh pic.twitter.com/D6A7byECYR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 27, 2020

وفي مقدمة ما ذكره آل الشيخ، قوله:“تشرفت بالإشراف على موسم الرياض فقط، وبالنسبة للمواسم الأخرى أشرف عليها عدد من المسؤولين كان لهم دورهم وجهودهم وعدد من الجهات، وهيئة الترفيه شاركت فيه كباقي الجهات الأخرى“.

وتطرق إلى الحديث عن المواسم التي شهدتها المملكة، والتي كانت بإشراف مباشر من قبل عدد من الأمراء والمسؤولين في الحكومة.

وأشار آل الشيخ، إلى أن ما يريد إيصاله من هذا التوضيح وطلبه من الصحيفة الاعتذار، أن“مواسم المملكة هي ترجمة لعمل يشترك فيه عدد من الجهات وهي كثيرة وليس هيئة الترفيه فقط“.

وجاء في مقالة الصحيفة وإشادتها برئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أنه رغم أن ظروفه الصحية تجبره على السفر للعلاج بين فينة وأخرى، إلا أنه لا ينفك يتابع أدق التفاصيل ويتفاعل مع ردود الفعل، ويحضر على كافة منصات التواصل دعمًا لمشروع الترفيه الشامل، وجودة الحياة السعودية اتساقًا مع مستهدفات رؤية 2030.

وأكملت الصحيفة قولها:“القارئ المتأني للحراك الذي أحدثه آل الشيخ، يقرأ أن منهجية رجل الترفيه الأول في المملكة هي ”البدء في العمل وتحقيق الانتصارات واحدًا تلو الآخر“، دون الالتفات إلى المنغصات.