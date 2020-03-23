تركي آل الشيخ يقرر مقاضاة نجم نادي الزمالك السابق

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية عن مقاضاة تامر عبدالحميد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر في فترة التسعينيات عقب نشره أخبارا كاذبة منسوبة له حسبما أكد آل الشيخ.
وكتب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ ”شخص اسمه تامر عبدالحميد … سأبدأ باتخاذ إجراءات قانونية تجاهه، لترويجه أخبارا كاذبة عني بشكل متكرر!“.
وجاء قرار تركي آل الشيخ بعدما نشر تامر عبدالحميد فيديو عبر قناته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”يوتيوب“، قال فيه إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سيرفض استقالة آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي، ويعمل على تصفية الأجواء.
وكان تركي آل الشيخ قد تقدم باستقالته في وقت سابق من منصبه كرئيس شرفي لـ الأهلي، وطالب مجلس القلعة الحمراء بتوضيح موقفه منها.