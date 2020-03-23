تركي آل الشيخ يقرر مقاضاة نجم نادي الزمالك السابق

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية عن مقاضاة تامر عبدالحميد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر في فترة التسعينيات عقب نشره أخبارا كاذبة منسوبة له حسبما أكد آل الشيخ. وكتب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ ”شخص اسمه تامر عبدالحميد … سأبدأ باتخاذ إجراءات قانونية…