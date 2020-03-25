تركي آل الشيخ يشكو المرض بتغريدة مؤثرة وسط تعاطف واسع

أثارت تغريدة مؤثرة، لرئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، موجة من التعاطف معه بعدما شكا من المرض الذي يلاحقه في الأشهر الأخيرة، وخضع بسببه للعلاج خارج البلاد لأشهر.

وكتب آل الشيخ في تغريدته ”لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته الا من ابتلي فيه … ربي لا يوريكم مكروه في غالي … الامراض ابتلاء من الله … ونشهد الله اننا صابرين محتسبين الاجر … كل ماعدلت واحد يميل الثاني!“.

لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته الا من ابتلي فيه … ربي لا يوريكم مكروه في غالي … الامراض ابتلاء من الله … ونشهد الله اننا صابرين محتسبين الاجر … كل ماعدلت واحد يميل الثاني! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 24, 2020

ويبدو من خلال تغريدة المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، أن حالته الصحية لم تستقر بعد عودته قبل أسابيع قليلة من رحلة علاج طويلة نسبياً في أوروبا وأمريكا، وأنه قد يخضع لمزيد من العلاج، لكن لم يتضح إن كان ذلك سيشمل سفره للخارج مجدداً.

وتلقى المسؤول السعودي، سيلاً من الردود على تغريدته، تتضمن جميعها عبارات تعاطف ودعوات بالشفاء ورسائل دعم دونها فنانون ونجوم في عالم الرياضة وكتاب وإعلاميين ومسؤولين حكوميين ونخب سعودية بجانب عدد كبير من مواطني ”أبو ناصر“ كما يحلو لهم تسميته.

الله كريم .. هو الشافي المعافي . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) March 24, 2020

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك .. — غلا عبدالله الشاعل (@g_alshael) March 24, 2020

طهور ابو ناصر، اسأل الله ان يحفظك ويمتعك بالصحة والعافية ولا يريك مكروه — سعود الريس ???????? (@Saud_ALRayes) March 24, 2020

ولا تتوفر معلومات رسمية عن الحالة الصحية للمسؤول السعودي، لكن صحيفة ”سبق“ المحلية قالت في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي إن آل الشيخ غادر المملكة لإجراء فحوصات طبية لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس يقع في منطقة قريبة من الغدة.

الله يشفيك ويعافيك يابوناصر .. اللهم رب الناس ، أذهب الباس ، واشفه وأنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً . — ????????ناصر الفهد (@nassr_15) March 24, 2020

الله يجمع لك بين الاجر والعافية

ما ترى باس ???????? — سعيد العويران (@saeed_alowiran) March 24, 2020

ونقلت الصحيفة حينها عن مصادر مقربة من آل الشيخ، قولها إن حالته الصحية مطمئنة، وسيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي.

الله لايسبب عليك شر. العافية كلها قدامك. آمين ???????? — لطيفة الشعلان (@LatifahAshaalan) March 24, 2020

أسأل الله أن يرزقك تمام الصحة والقوة والعافية ، ويكتب لك أجر صبرك واحتسابك ، وأن يمنّ على كل المرضى بالشفاء

سلامات — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) March 24, 2020

ولمع نجم آل الشيخ في الأعوام الثلاث الماضية بعد أن قاد تغييرات غير مسبوقة في هيئة الرياضة التي تولى رئاستها قبل أن يتم نقله لرئاسة هيئة الترفيه التي أشرف فيها أيضاً على عدد كبير من الفعاليات الثقافية والترفيهية والفنية.

ولآل الشيخ صلات بعالم الفن والرياض خارج المملكة أيضاً، سيما في مصر وإسبانيا، وهو مالك لنادي ”ألميريا“ الإسباني لكرة القدم.