 تركي آل الشيخ يشكو المرض بتغريدة مؤثرة وسط تعاطف واسع – إرم نيوز‬‎

تركي آل الشيخ يشكو المرض بتغريدة مؤثرة وسط تعاطف واسع

تركي آل الشيخ يشكو المرض بتغريدة مؤثرة وسط تعاطف واسع

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أثارت تغريدة مؤثرة، لرئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، موجة من التعاطف معه بعدما شكا من المرض الذي يلاحقه في الأشهر الأخيرة، وخضع بسببه للعلاج خارج البلاد لأشهر.

وكتب آل الشيخ في تغريدته ”لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته الا من ابتلي فيه … ربي لا يوريكم مكروه في غالي … الامراض ابتلاء من الله … ونشهد الله اننا صابرين محتسبين الاجر … كل ماعدلت واحد يميل الثاني!“.

ويبدو من خلال تغريدة المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، أن حالته الصحية لم تستقر بعد عودته قبل أسابيع قليلة من رحلة علاج طويلة نسبياً في أوروبا وأمريكا، وأنه قد يخضع لمزيد من العلاج، لكن لم يتضح إن كان ذلك سيشمل سفره للخارج مجدداً.

وتلقى المسؤول السعودي، سيلاً من الردود على تغريدته، تتضمن جميعها عبارات تعاطف ودعوات بالشفاء ورسائل دعم دونها فنانون ونجوم في عالم الرياضة وكتاب وإعلاميين ومسؤولين حكوميين ونخب سعودية بجانب عدد كبير من مواطني ”أبو ناصر“ كما يحلو لهم تسميته.

ولا تتوفر معلومات رسمية عن الحالة الصحية للمسؤول السعودي، لكن صحيفة ”سبق“ المحلية قالت في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي إن آل الشيخ غادر المملكة لإجراء فحوصات طبية لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس يقع في منطقة قريبة من الغدة.

ونقلت الصحيفة حينها عن مصادر مقربة من آل الشيخ، قولها إن حالته الصحية مطمئنة، وسيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي.

ولمع نجم آل الشيخ في الأعوام الثلاث الماضية بعد أن قاد تغييرات غير مسبوقة في هيئة الرياضة التي تولى رئاستها قبل أن يتم نقله لرئاسة هيئة الترفيه التي أشرف فيها أيضاً على عدد كبير من الفعاليات الثقافية والترفيهية والفنية.

ولآل الشيخ صلات بعالم الفن والرياض خارج المملكة أيضاً، سيما في مصر وإسبانيا، وهو مالك لنادي ”ألميريا“ الإسباني لكرة القدم.

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