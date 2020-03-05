أرنولد يطالب شركة روسية بـ 10 ملايين دولار بسبب استخدامها ”روبوتا“ يشبهه

أقام النجم الأمريكي من أصل نمساوي، أرنولد شوارزنيغر، دعوى قضائية ضد شركة روسية تدعى ”بروموبوت“ قامت بتصنيع روبوت يشبهه، وطالب بأكثر من 10 ملايين دولار، وفقا لموقع ”تي أم زد“.

وأفاد التقرير بأن نجم فيلم ”ترميناتور“ لم يصرح للشركة المصنعة باستخدام شكله وصوته في الروبوت البشري الذي يتميز بطابعه الفريد، والذي يمكنه التواصل مع الناس والتعبير عن المشاعر. والمتوقع أن يستخدم في المناسبات العامة للترويج لمنتجات الشركة.

ومع ذلك، فإن الدعوى القانونية تقول إن الممثل وحاكم كاليفورنيا سابقا ”صارم بشأن استخدام علامته التجارية الخاصة، أو حول من يستخدم وجهه للإعلان؛ لأن ”مثل هذا يقلل من سمعته التي صنعها بشق الأنفس وعن جدارة كنجم سينمائي كبير“، بحسب ما جاء في التقرير.

ويشير التقرير إلى أنه قد طُلب من النجم النمساوي الظهور لالتقاط صورة مع الروبوت، (مجرد رأس وأكتاف فقط)، في سانت بطرسبرغ في عام 2019، لكنه رفض.

لكن يبدو أن شركة ”بروموبوت“ المنتجة للروبوت تجاهلت موقف الممثل ولاعب كمال الأجسام العالمي السابق، وواصلت استخدام الروبوت، حتى أنه شوهد مؤخراً في مؤتمر جمعية تكنولوجيا المستهلك (CES) في لاس فيغاس في يناير/ كانون الثاني، بحسب سير الدعوى القضائية.

وأوضح التقرير أن محامي شوارزنيغر بعث رسالة لمسؤولي الشركة، مطالبا إياهم بالتوقف عن الترويج لمنتجاتهم بوجهه.

ويزعم أنهم قالوا إنهم سيتوقفون عن استخدام الروبوت، لكنه استخدم مرة أخرى في معرض نيويورك للألعاب في نهاية شباط/ فبراير، ما دفع محامي الممثل إلى طلب 10 ملايين دولار كتعويض.

وينص طلب الأمر القضائي على منع استخدام الشركة لوجه وصوت أرنولد شوارزنيغر، بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الدعوى الحصول على الأرباح التي تحققت من خلال استخدام الروبوت، وأي تعويضات عقابية وأتعاب المحامين.