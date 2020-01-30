تركي آل الشيخ يجري جراحة ناجحة لإزالة ورم في نيويورك

ذكرت وسائل إعلام وحسابات تواصل اجتماعي سعودية، اليوم الخميس، أن العملية الجراحية التي أجراها المستشار تركي آل الشيخ رئيس ”هيئة الترفيه“ السعودية، تكللت بالنجاح، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية وتواجد في أوروبا على إثرها.

وقال حساب ”صهيل“ الشهير في السعودية عبر تغريدة في ”تويتر“: ”معالي المستشار تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية ناجحة في نيويورك تم خلالها إزالة الورم بعد معاناته منه في الأيام الماضية“.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر أن رئيس هيئة الترفيه يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ويشرف على حالته فريق طبي من أوروبا والولايات المتحدة.

يذكر أن تركي آل الشيخ قد غادر المملكة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الماضية في رحلة علاجية لم تنته بعد.

وحرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على طمأنة جمهوره ومحبيه عليه خلال تواجده في أوروبا، ونشر قبل أيام صورة له عبر صفحته الرسمية بانستغرام بدا فيها متعبا ويركب بعض الدعامات في يده، وظهرت عليه علامات المرض.

ومع ذلك جاء تعليق تركي آل الشيخ على الصورة: أشكر كل من سأل عني انا بخير ولاتسمعون الشائعات.