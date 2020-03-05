قناة روتانا تكشف عن حالة مذيعتها السعودية مها المنصور بعد إجراء فحوصات كورونا‎

قال برنامج ”سيدتي“ التلفزيوني الذي تبثه قناة ”خليجية“ التابعة لشبكة ”روتانا“ السعودية الخاصة، إن مذيعة البرنامج مها المنصور بخير، لكنها تخضع حالياً للإجراءات الطبية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتي قد تستمر لمدة 14 يوماً.

وغابت مقدمة البرنامج السعودية عن حلقة اليوم من ”سيدتي“، فيما كشفت إحدى زميلاتها فيه عن حالتها الصحية بعد أن شعرت بأعراض مشابهة لمن يصابون بمرض كورونا الجديد في أعقاب عودتها من مصر.

وقالت إحدى مقدمات برنامج ”سيدتي“ إن مها بخير ونطمئن الجميع، وتجري الفحوصات الاحترازية ضمن الإجراءات المخصصة والمعتمدة من وزارة الصحة للتأكد من سلامتها وسلامة أي مواطن من كورونا المستجد.

بعد شعورها بأعراض الإنفلونزا مذيعة روتانا يتم نقلها إلى المستشفى للتأكد من سلامتها#الوقاية_من_كورونا#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/n0dNOj3FEj — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 5, 2020

وكانت المنصور قد نشرت مقطع فيديو لها يوم أمس الأربعاء وثقت فيه اتصالها برقم موحد لوزارة الصحة السعودية خصصته لكل من يشعر بأعراض الإنفلونزا؛ كي يتم إخضاعه للفحوص والتأكد من خلوه من فيروس كورونا الجديد في ظل اتباع المملكة إجراءات وقائية لمواجهة المرض.

وقالت المنصور في الفيديو، إنها عادت من مصر، وتشعر بالتعب وبعض أعراض الأنفلونزا الأخرى، قبل أن تكشف عبر حسابها في تويتر عن نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

#مها_منصور من الاشخاص الذين يستحقون التقدير و الشهرة وهي من رواد السوشل الميديا اللذي يستحقون وسّام قدّوة حسنة تصرفت تصرف جميل خوفاً منها على الاشخاص اللي حوليناها قبل نفسها بسبب وصولها من مصر قبل يوم تقريباً وسارعت بالاتصال على #وزاره_الصحه وابلاغهم بالاعراض اللي تحس فيها — عُــلا (@i_lolia7) March 4, 2020

وتلقت المنصور انتقادات من بعض مواطنيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجوئها للتصوير عند الاتصال برقم وزارة الصحة، وقال بعض المغردين إنها تبحث عن الشهرة، لكن تأخر ظهورها أثار مخاوف من إصابتها بالمرض.

اشكر وزارة الصحة @SaudiMOH وعلى استجابتهم السريعة والاهتمام… الان في طريقي إلى المستشفى تحت رعاية الطاقم الطبي للاطمئنان. دعواتكم. https://t.co/nUDAAd9wWU pic.twitter.com/rHXd2WjCqI — مها منصور (@Mas_91_) March 4, 2020

وسجلت السعودية يوم الإثنين الماضي أول إصابة بالفيروس لمواطن قادم من إيران عن طريق البحرين، وأعلنت عن إصابة مواطن آخر يوم أمس الأربعاء قادم من الوجهة ذاتها، وعن إصابة ثلاثة مواطنين اليوم الخميس، حيث تم إخضاعهم للعلاج والحجر الصحي، وحصر جميع مخالطيهم للتأكد من عدم انتقال المرض إليهم.

واتخذت السعودية شأن غالبية دول العالم إجراءات احترازية ووقائية لعدم تفشي المرض في البلاد، فقيدت تأشيرات العمرة والسياحة وأوقفت بعض الفعاليات العامة، وفرضت إجراءات فحص طبي على الداخلين للمملكة من الخارج، حيث تعد إجراءات الوقاية الخيار الوحيد للدول في ظل عدم الوصول إلى لقاح للفيروس.

وبلغ عدد الوفيات بالمرض عالمياً منذ اكتشافه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول ديسمبر الماضي أكثر من ثلاثة آلاف شخص، من بين أكثر من مئة ألف أصيبوا به، وغالبيتهم في الصين، على الرغم من وصول الفيروس لعشرات الدول.